رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر الآن ابطال أفريقيا -بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، يدخل الأهلي المصري بعد أقل من ساعتين مباراته في دوري أبطال أفريقيا أمام الاتحاد المنستيري بث مباشر، وعينه على تحقيق الفوز والثلاث نقاط في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، لهذا سنضع لكم متابعين الكرام ، هذه المقالة في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن رابط مشاهدة مباراة الاهلي المصري الاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر، مساء اليوم الأحد9/10/2022م، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المستمرة عبر محركات قوقل وغيرها من المحركات بحثاً عن مشاهدة مباراة الأهلي المصري الاتحاد المنستيري في أفريقيا بث مباشر اليوم الان.

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ومباراة الأهلي المصري الاتحاد المنستيري ستكون ذات طبع مختلف كون الأهلي المصري سيدخل مباراته أمام الاهلي المصري الاتحاد المنستيري بتشكيل قوى ومختلف لتثبيت واستمرار تواجده في بطولة دوري أبطال أفريقيا2022/2023م، لهذا من المقرر أن يدخل الأهلي المصري مباراةالأهلي المصري الاتحاد المنستيري في حراسة المرمي: محمد الشناوي، أما الدفاع: أكرم توفيق "محمد هاني"، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، فيما سيحل في خط الوسط: اليو ديانج وعمرو السولية، برونو سافيو، والهجوم: طاهر محمد، حسين الشحات "أحمد عبد القادر"، حسام حسن.

طالع :تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري اليوم

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وعلى رغم من أن مباراة الأهلي المصري والاتحاد المنستيري ستحمل في اجوائه الاثارة والتشويق وفق وسائل الاعلام المصرية، إلا أن النادي الأهلي يسعى إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة الأفريقية المحببة والمفضلة له على الرغم من صعوبة المنافس لهذا العام من بوابة مباراته أمام الاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا والذي يأمل في أن يكون مفاجأة المسابقة من البداية عبر إقصاء وصيف البطولة الأخيرة.

وستغادر بعثة فريق الأهلي تونس مساء اليوم بعد انتهاء مباراة الاتحاد المنستيري التي تقام في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا.





موهبة جديدة في الجزيرة 🦅 pic.twitter.com/T5K1ecXwdg — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 15, 2022

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وفي مقالنا رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر الآن ابطال أفريقيا -بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا عن الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد والخامسة بتوقيت العاصمة السعودية مكة المكرمة، وستكون عبر قناة "أون تايم سبورت"، والذي دائما ما تخصص استديو تحليلي لكافة مباريات افريقيا وخاصة الأهلي المصري والزمالك المصري في دوري أبطال أوروبا، ولتنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا على النحو التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في افريقيا

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

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وضمن مقالنا رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر الآن ابطال أفريقيا -بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، والأهلي يحدد مسار عودته إلى القاهرة بعد لقاء المنستيري، وستغادر بعثة فريق الأهلي تونس مساء اليوم بعد انتهاء مباراة الاتحاد المنستيري التي تقام في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا.

وعقب نهاية مباراة الاتحاد المنستيري تتوجه بعثة الأهلي مباشرة من ملعب مصطفى بن جنات إلى مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير، على أن تكون المغادرة في الثامنة مساء بتوقيت تونس التاسعة بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو اليوم مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، قبل تحرك حافلة الفريق إلى المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير لخوض اللقاء.

يذكر أن الأهلي خاض مرانه الختامي في تونس أمس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، ولمشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في افريقيا هنــــــــا

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وضمن مقالنا رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر الآن ابطال أفريقيا -بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، نؤكد على تشيكل الاهلي المصري أمام الاتحاد المنستيري، فوفق موقع كورة فقد استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه الأقرب لمواجهة الاتحاد المنستيري، في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق، الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" أو برونو سافيو، الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسام حسن وأحمد عبدالقادر.

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وشهدت تدريبات الأهلي الأخيرة تنوعا كبيرا في خطة اللعب من مارسيل كولر إلى جانب تبديلات كثيرة في الأوراق، خصوصا على المستوى الهجومي الذي يشهد وفرة كبيرة.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري في مواجهة الإياب بالقاهرة في المباراة المقرر لها يوم 15 أكتوبر/تشرين أول بملعبه بالسلام.

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ووفي مقالنا مقالنا رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بث مباشر الآن ابطال أفريقيا -بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة اون سبورت، يأتي لقاء اليوم بين الأهلي والاتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات معقل الاتحاد المنستيري، والذي استضاف عددا من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج، وتبحث جماهير المارد الأحمر عن أخبار الأهلي الآن مباشر من أجل معرفة آخر استعدادات المدرب الجديد البرتغالي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لخوض مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تونس مساء الخميس الماضي وخاض الفريق مرانه أمس على ملعب المرادي في ولاية سوسة، وقام العميد دكتور محمد الحازمي، رئيس قطاع الأمن بسوسة الشمالية، بزيارة بعثة الأهلي أثناء مران الفريق أمس، والتقى «الحازمي» بالعامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة المتواجدة في تونس، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الاداري؛ بهدف الاطمئنان على البعثة والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة أثناء وجودها في تونس.