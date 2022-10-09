الجهاد تعزي بشهيد جنين وتطمئن على ذوي أبو زينة

قدمت حركة الجهاد الإسلامي واجب العزاء والمواساة لذوي الشهيد محمود الصوص، الذي ارتقى أمس السبت خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان خلال كلمة له معزيآ ذوي الشهيدين محمود الصوص من مخيم جنين وأحمد دراغمة من طوباس، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما عنده في منزلة النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وفي سياق منفصل، زار وفد الحركة منزل عائلة الشاب محمد أبو زينة الذي حاول الاحتلال اعتقاله أمس، حيث قام بحصار منزله ذويه واعتقال شقيقه صالح ومطالبة العائلة بتسليم محمد نفسه.

وقال القيادي عدنان، إننا نقدم التحية لعائلة أبو زينة الكرام الذين قدموا الشهيد والجريح في سبيل تحرير المقدسات، وكلنا ثقة بأن هذه الدماء والتضحيات ستنبت نصراً قريبا بإذن الله.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت أمس السبت مخيم جنين وحاصرت منزل عائلة أبو زينة، حيث دارت مواجهات أسفرت عن ارتقاء الشهيدين محمد الصوص وأحمد دراغمة واصابة أخرين.