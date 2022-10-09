جالتيه: مبابي يتيم بدون ميسي ونيمار

برر كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان، تواضع أداء كيليان مبابي مهاجم الفريق خلال مباراة ريمس في الدوري الفرنسي.



وقال جالتيه في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية "كان مبابي أشبه باليتيم بدون ميسي ونيمار، وهو ما توقعته".



أضاف "اعتقدت أن الأمور ستتحسن مع مرور زمن اللقاء، لم يبدأ نيمار المباراة لإراحته لأنه لعب الكثير من المباريات، وعندما شارك بديلا في الشوط الثاني تحسن الأداء رغم النقص العددي".



وواصل المدرب الفرنسي "لسوء الحظ لم يجد نيمار نفسه كثيرا في مواجهة فردية أمام دفاع المنافس، بينما أضاع مبابي انفرادا تاما بفضل تصد رائع من حارس المرمى".



وأتم جالتيه تصريحاته "ما حدث وارد ومقبول رغم عدم رضانا عن الأداء".



وتعادل بي اس جي بدون أهداف مع ريمس، علما بأنه استكمل اللقاء ب10 لاعبين بعد طرد المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس في الدقيقة 41.