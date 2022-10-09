أربع مؤلفؤن فلسطنيون بين الـ 10 مؤلِّفين الأكثر تأثيراً عربياً

حصل أربع باحثين من فلسطين على قائمة الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً عربياً، في مجال العلوم التربوية، والعلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، ومجال الإعلام والاتصال، وفق تقرير أصدره "معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ارسيف Arcif)" لعام 2022.

فعلى صعيد العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، حقق من فلسطين، كلاً من المؤلفين د جميل حسن محمد النجار، (جامعة القدس المفتوحة)، و د نهاية عبد الهادي مصطفى التلباني، (جامعة الأزهر بغزة)، المرتبة الثانية والتاسعة على التوالي ضمن قائمة الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً واستشهاداً بمؤلفاتهم في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال.

وقال تقرير "ارسيف 2022"، وهو مؤشر للإنتاج والمحتوى العلمي العربي في المجلات العلمية، إن "الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً ينتسبون إلى 6 دول عربية". التي شملت فلسطين، والبحرين، والجزائر، والأردن، والعراق، ولسعودية.

وبين التقرير أن "الـ 10 مؤلفين تصدروا قائمة المؤلفين المستشهد بإنتاجهم العلمي عربياً، البالغ عددهم أكثر من 11,000مؤلفاُ، وكانت أعمالهم قد نشرت في 167 مجلة علمية وبحثية في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، استطاعت تجاوز معايير الاعتماد العلمية المحددة ".

أما على صعيد العلوم التربوية، قال تقرير "ارسيف"، وهو مؤشر للإنتاج والمحتوى العلمي العربي في المجلات العلمية، حصل د زهير عبد الحميد النواجحة، (جامعة القدس المفتوحة) على المرتبة السابعة ضمن قائمة ال 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً واستشهاداً بمؤلفاتهم العلمية في مجال العلوم التربوية عربياً"، وذلك ضمن أكثر من 13,000 مؤلفاً تم الاستشهاد بإنتاجهم العلمي. وقد نشرت في 114 مجلة علمية وبحثية في مجال العلوم التربوية، استطاعت تجاوز معايير الاعتماد العلمية المحددة "

وقال تقرير "ارسيف 2022"، وهو مؤشر للإنتاج والمحتوى العلمي العربي في المجلات العلمية، إن المؤلفين العشرة في مجال العلوم التربوية ينتسبون إلى 7 دول عربية". وتصدرت الأردن القائمة، والتي شملت أيضاً، مصر، فلسطين، السعودية، العراق، وسوريا، وسلطنة عمان.

اما على صعيد مجال الاعلام والاتصال، أظهر تقرير "ارسيف 2022"، حصول د زهير عبد اللطيف عابد عابد من جامعة الأقصى، على المرتبة الرابعة ضمن الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً واستشهاداً بمؤلفاتهم في مجال الإعلام والاتصال. البالغ عددهم أكثر من 1,500 مؤلفاُ".

وقال تقرير "ارسيف 2022"، وهو مؤشر للإنتاج والمحتوى العلمي العربي في المجلات العلمية، إن "الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً واستشهاداً بمؤلفاتهم في مجال الإعلام والاتصال ينتسبون إلى 7 دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة، والأردن، البحرين، السعودية. مصر، وفلسطين، والعراق.

وقال رئيس مبادرة "ارسيف" أ. د. سامي الخزندار في "تقرير ارسيف 2022، أن الفرق العلمية لمعامل "ارسيف Arcif" فحصت الإنتاج العلمي والبحثي لـلأكثر من ,500 299 مؤلفاً عربياً، نشرت أعمالهم عبر ,000623 مقالة علمية وبحثية، في مختلف التخصصات الاكاديمية. وبلغ عدد المؤلفين المستشهد بمقالاتهم فيها ما يقارب 45,000 مؤلفاً.

ومن المناسب الإشارة إلى أن معامل التأثير "ارسيف"، الذي أسس عام 2013، يقيس الأهمية النسـبية للمجلات العلمية المحكّمة، ضمن مجال حقلهـا المعرفـي، استناداً إلى 32 معياراً عالمياً، يصار إلى تطبيقها على نحو 5100 مجلة علمية وبحثية عربية، تصدر عن أكثر من 1400 هيئة علمية وبحثية موزعة على 27 دولة عربية واجنبية تصدر فيها مجلات علمية وبحثية باللغة العربية، منها بريطانيا، هولندا، تركيا، ماليزيا، لهند، وباكستان وغيرها. ونجح منها في تقرير "ارسيف 2022 " (1000) مجلة في تحقيق ال 32 معيارا والمتوافقة مع المعايير العالمية، والتي يعتمدها معامل التأثير " ارسيف" للمجلات.

وأوضح الدكتور الخزندار أن المعايير المعتمدة لاختيار المؤلفين الأكثر تأثيرا عربياً، تتضمن إجمالي عدد الاستشهادات التي حصل عليها المؤلف. وكذلك عدد وتوزع دول (النطاق الجغرافي) للباحثين المستشهدين بمقالات المؤلف. أيضاً عدد الاستشهادات الذاتية للمؤلف، وأخيراً، معيار عدد المقالات المنشورة للمؤلف في مجلات معتمدة في "ارسيف".

يذكر أن معامل "ارسيف" يخضع لإشراف لجنة علمية و "مجلس اشراف وتنسيق"، يضم ممثلين لـ "منظمة اليونيسكو"، و"لجنة الأمم المتحدة لغرب اسيا (الإسكوا)"، و"مكتبة الاسكندرية"، وقاعدة بيانات "معرفة "، فضلاً عن خبراء وأكاديميين من عدة دول عربية وأجنبية.