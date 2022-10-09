هيئة الأسرى: اسرى سجن النقب معاناة يومية من الإهمال الطبي المتصاعد

لا تكتفي قوات الاحتلال الاسرائيلي القتل المتعمد بحق الفلسطينيين في كل ركن من أركان الأراضي بل وامتد فعل القتل العمد الى الاسرى والاسيرات في داخل باستيلات الاحتلال ، حيث أصبحت سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال شكل من أشكال القتل المتعمد مع سبق التخطيط والإصرار وذلك بمباركة كافة المستويات السياسية والامنية .

وفي هذا السياق كشفت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقريرها اليوم خلال زيارة محاميها فادي عبيدات أسرى سجن النقب ، عن صعوبة الوضع الصحي للعديد من الأسرى المرضى، الذين يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تلقي العلاج ومنهم حالة الأسير راسم عبد الرحمن حمامرة ( 43 عاما) من حوسان / بيت لحم ، منذ أربعة سنوات وهو يعاني من التهابات باللثة ونتيجة التهابات اللثة أصبحت الطواحين و الأسنان الامامية تتساقط،وعانى الاسير سابقا من حصى بالكلى حيث اجريت له عملية تفتيت سنة 2004 وعملية شفط للحصى سنة 2017 وهو الآن بحالة مستقرة .

أما عن حالة الأسير هيثم ناجي كعبي (39عاما) من مخيم بلاطة / نابلس والمحكوم بالسجن 17 عاما حيث يعاني من كولسترول مرتفع وراثي ،ويتلقى الادوية بشكل مستمر وقبل حوالي ثلاثة أسابيع أصيب بألم حاد بالرقبة واليد اليسرى وبلغ إدارة السجن ولكن لم تكترث لوضعه الصحي واعطي مسكنات واعيد الى القسم وعندما عجز على تحمل الألم عاد مرة اخرى وتم اعطائه مسكن بالوريد ولكن لم يتحسن الى ان حضر مسؤول السجن برفقة الممرض وتم نقله الى العيادة وتم اجراء تخطيط للقلب مما تبين انه يعاني من جلطة وتم نقله بواسطة إسعاف الى مستشفى سوروكا واجري له سنتور بعد ان تبين انه يعاني من انسداد بالشريان الأورطي .

وأضاف الاسير بأنه باليوم التالي أبلغه الطبيب بأنه بأمكانه البقاء تحت المراقبة او العودة الى السجن الذي حضر منه وطلب الاسير العودة الى السجن ولكن تم نقله الى ما يسمى "عيادة سجن الرملة" حيث رفض الأسير الدخول واعلن الاضراب عن الطعام والدواء وبعد اربعة ايام تم نقله الى سجن عسقلان وبقي لمدة ثمانية ايام الى ان تم نقله الى الى سجن النقب .

ويشتكي الأسير محمد عبد الجبار من بلدة حزما قضاء مدينة القدس (19عاما) من التهابات وروماتيزم منذ الطفولة ومنذ ان تم اعتقاله تم اجراء الفحوصات بسجن عوفر ولم يتم اعطائه العلاج الخاص به منذ خمسة أشهر بالرغم المطالبة بذلك مما أدى الى التهاب صمام القلب ، كما يعاني الأسير اليوم من دوار وضيق بالتنفس وأوجاع بأنحاء جسمه وهزل وعدم قدرة على الحركة وتم مراجعة العيادة من قبل الاسير وُبلغ منذ شهرين بأنه تم تحديد موعد لإجراء فحوصات ولكن الى هذه اللحظة لم يتم نقله لإجراء الفحوصات ولا يعرف الأسير متى سينقل لإجراء الفحوصات .

وطالبت الهيئة كافة المؤسسات الدولية بضرورة القيام بمسؤولياتها للاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الأسرى داخل السجون وزنازين العزل والتي تؤدي الى اصابة الأسرى بالأمراض واستشهاد البعض منهم .