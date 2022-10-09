أسماء 20 أسيراً مقرر انضمامهم للإضراب عن الطعام

أعلن 20 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم إضرابهم المفتوح عن الطعام إلى جانب 30 معتقلًا إداريًا يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 15 يومًا، رفضًا لجريمة الاعتقال الإداريّ.مرفق أسماء الدفعة الثانية من الأسرى الذين انضموا للإضراب وهم من سجني "النقب، وعوفر"

وفيما يلي أسماء الاسرى المنوي انضمامهم للإضراب :

من سجن "عوفر"

1.عبد الرازق فراج

2.محمد وائل

3.صقر رقبان

4.محمد فرج

5.عدي عبيات

6.حمزة سويطي (معتقل إداري)

7.باسل دعامسة (معتقل إداري)

8.أحمد عدوي (معتقل إداري)

9.محمد عطالله اللحام

10.رويد الهندي

من سجن "النقب"

11.يحيى محمد علي زهران

12.حسن علي أحمد

13.محمد الجابري (معتقل إداري)

14.أشرف السجدي (معتقل إداري)

15.أحمد محمد الخطيب

16.شفيق صعابنة

17.محمد صعابنة

18.راني قوار

19.أحمد عبد الكريم

20.فادي عبدالله خيزران