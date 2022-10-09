أخطر أنواع سرطان الثدي- حقائق عن سرطان الثدي- يعتبر سرطان الثدي من أكثر الأمراض التي تضم مجموعة غير متجانسة من الأمراض، ومن المعروف أنه يبدأ موضعياً في الثدي، وينتشر تدريجياً إلى العقد اللمفاوية الإبطية ليصبح سرطاناً غازياً، لكن نحاول أن نقدم لكم أخطر أنواع سرطان الثدي ويعد سرطان الثدي أحد أخطر أنواع السرطانات التي تصيب النساء، حيث يقضي سنويا على حياة 521 ألف امرأة. وهناك ثلاثة أنواع منه: مستقبلات هرمون الإستروجين الإيجابية (ER-الإيجابية) وHER2 الإيجابية، والسرطان الثلاثي السلبي وهو الأخطر والأصعب في العلاج، لذا نقدم لكم تفاصيل أخطر أنواع سرطان الثدي- حقائق عن سرطان الثدي

أخطر أنواع سرطان الثدي

أما أسهل أنواع سرطان الثدي سرطان الثدي في المراحل الأولى يعد أحد أسهل أنواع السرطان؛ لذلك دائمًا ما ينصح النساء بإجراء الفحص المبكر للثدي.

أنواع سرطان الثدي الخبيث

سرطان الثدي الثلاثي السلبية للهرمونات

يصيب سرطان الثدي الثلاثي السلبية ١٥% من مرضى سرطان الثدي. لا تتجاوب خلاياه السرطانية على مستقبلات الاستروجين والبروجسترون وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى نمو السرطان وفشل العلاج الهرموني لعدم قدرته على استهداف المستقبلات فيكون العلاج الكيميائي أنسب.

سرطان الثدي الثلاثي السلبية (TNBC) هو السرطان الذي اختبارات سلبية لمستقبلات البروجسترون والاستروجين، وفرط بروتين HER2. وهذا يعني أن نمو السرطان لا يغذيها هرمون الاستروجين والبروجستيرون، أو من قبل بروتين HER2. لذلك، TNBC لا يستجيب لأدوية العلاج الهرمونية أو الأدوية التي تستهدف مستقبلات البروتين HER2.

سرطان الثدي الإلتهابي

وهو نوع نادر من أنواع سرطان الثدي وقد لا يسبب ورماً وغالباً ما يصيب الجلد وينتشر بسرعة عبر الأوعية اللمفاوية في الثدي مع تغييرات في نسيج الجلد و/أو شكل الحلمة وإحمرار في الجلد. هنا العلاج سيكون مكثفاً ومتعدد الوجهات: جراحة، أشعة، أدوية كيميائية

سرطان الأقنية الغازية

وهذا النوع أكثر الأنواع شيوعاً، بحيث يشكل ٨٠٪ من أنواع سرطان الثدي المجتاح في هذه الحال تخرج الخلايا السرطانية من بطانة قنوات الحليب إلى الأنسجة المجاورة. بعد التشخيص سيكون بإمكان أطباء المركز الوطني لمعالجة الثدي بتقييم أفضل سبل العلاج

سرطان الثدي الغازي المرحلة الثانية المرحلة IIA الورم بحجم حبة العنب وقد انتشر إلى الغدد الليمفاوية تحت الذراع أو يتراوح من 20 إلى 50 ملم لكنه لم ينتشر إلى الغدد الليمفاوية. المرحلة IIB الورم هو حجم حبة الجوز وقد انتشر إلى 1 إلى 3 عقد ليمفاوية قريبة أو بحجم الجير ولم ينتشر إلى أي عقد ليمفاوية.

سرطان الثدي المتنقل (النقيلي)

هو النوع الذي قد إنتشر خارج منطقة الثدي ليصيب أحياناً الكبد والرئتين أو العظام أو الدماغ بسبب إنتشار الخلايا السرطانية على نطاق واسع محدثاً أعراضاً مختلفة تبعاً لنوع الأنسجة المصابة

سرطان الثدي الخبيث ومراحله

المرحلة الصفرية (0): يكون سرطان الثدي في هذه المرحلة في أماكن محددة وغير منتشر، إذ يقتصر وجوده على القنوات والفصيصات.

مرحلة الأولى (I): يبدأ السرطان في هذه المرحلة بالانتشار، لكن يبقى قريبًا من الموقع الرئيس للتكٌون.

مرحلة الثانية (II): يصبح حجم الورم أكبر، ويمتد إلى مناطق أكثر، كما قد يصل إلى الغدد الليمفاوية.

مرحلة الثالثة (II): يصبح الورم أكبر حجمًا من ذي قبل، كما أنه يصل إلى الغدد الليمفاوية وأعضاء أخرى.

مرحلة الرابعة (IV): تعد هذه المرحلة الأخطر، إذ يصل الورم إلى أعضاء أخرى، مثل: الكبد والرئتين، ويعتمد العلاج في هذه المرحلة على وقف انتشار الورم.

كم يستغرق علاج سرطان الثدي؟

غالبًا ما يتم إعطاء العلاج الكيماوي المساعد والإبتدائي المساعد لمدة تتراوح ما بين 3-6 أشهر، أما في حالة سرطان الثدي المتقدم فتعتمد مدة العلاج على مدى نجاحه والاثار الجانبية التي تعاني منها المريضة.

أنواع سرطان الثدي الحميد

الأورام الحميدة في الثدي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي:

ورم الثدي الحميد البسيط (Simple fibroadenoma)

ورم الثدي الحميد المعقد (Complex fibroadenoma)

ورم الثدي الحميد العملاق (Giant or juvenile fibroadenoma)