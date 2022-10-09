تستعد المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم في قطر 2022 على قدم وساق لمباريات كأس العالم المتوقع انطلاقها يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، وتستمر البطولة حتى 18 ديسمبر، حيث، كانت قطر أول الدول العربية المتأهلة لكأس العالم كونها الدولة المضيفة ، ولم تخض أي من التصفيات التي خاضتها الدول العربية الاخرى للتأهل الي كاس العالم ، وكالة "فلسطين اليوم" تتابع ماهي المنتخبات العربية المتأهلة لكاس العالم خلال 2022 .

المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم في قطر 2022 – آسيا

أربع منتخبات عربية تأهلت لكأس العالم 2022 ، بالتتالي ن بعد خضوها تصفيات على مدار الأشهر الماضية ، حيث كانت قطر أول منتخب عربي تأهل لكأس العالم 2022 هو منتخب الدولة المستضيفة ، والتي لم تدخل التصفيات بشكلٍ رسمي.

المنتخب السعودي هو المنتخب العربي الوحيد الذي تأهيل من أسيا خلال التصفيات التي خاضها في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، بالرغم من ان المجوعة القوية التي كانت السعودية تعلب ضمنها التي ضمت استراليا واليابان .





المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم في قطر 2022 – أفريقيا

منتخبا تونس والمغرب العربيان تأهلا رسمياً لكأس العالم 2022 من افريقيا بعد ان بقيت التصفيات النهائية بين 4 منتخباتٍ عربية هي مصر والجزائر وتونس والمغرب .

المغرب وتونس نجحا في الوصول للمونديال على حساب مالي والكونغو الديموقراطية على الترتيب، في حين خسرت الجزائر ومصر أمام الكاميرون والسنغال.

وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي يراهن، من أجل التألق في بطولة كأس العالم 2022، بعدما أوقعت القرعة منتخب المغرب في مجموعة تضم منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.