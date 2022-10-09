اللجنة الوطنية تحذر من المساس بمنسقها ممثل حركة "فتح"

حذرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، اليوم الأحد 9/10/2022، من استهداف الأسرى ومحاولة الإساءة لهم ولنضالاتهم، معربة عن رفضها للإساءة للمحاولة البائسة والمشبوهة بالمساس بمنسق "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" ممثل حركة "فتح" (عمار مرضي) من خلال موقع الكتروني مشبوه.

ووصفت اللجنة في بيان صحفي، الإساءة لمنسق لجنة الطوارئ بالجبانة، التي تمثل سلوك إدارة السّجون وأعوانها فقط، أثبتت مدى التأثير، والقوة التي تركتها وحدة الأسرى في خندق واحد ضد السّجان، عبر جسد اللجنة الوطنية.

وحذرت اللجنة، من استهداف الأسرى، واستخدام هذه المواقع بالإساءة إلى مناضلي شعبنا وأبطاله، مؤكدةً مجددًا على أن محاولات العدو وأعوانه لن تنال من وحدة الأسرى ومناضليها، ولن تثنيهم عن الاستمرار في تحديهم ونضالهم ضد السّجان.

وقالت اللجنة:"ستبقى وحدتنا مصانة بصناعها، وبوعي وطنيّ متقدم سيحول دون تحقيق أهداف الأعداء، وأعوانه المتربصين."

وأشارت اللجنة إلى أن الحركة الوطنية الأسيرة تجابه أعتى هجمة يمينية حاقدة، للانتقام من الأسرى، ومحاولتها الانقضاض على حقوق، ومنجزات الأسرى، وما تبقى منها، فما كان رد الحركة الأسيرة إلا الوحدة ورصّ الصفوف، و"استعادة" الحالة الجمعية تحت مظلة ما عرفت لشعبنا بإسم "لجنة الطوارىء الوطنية العليا للأسرى" والتي شُكّلت من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية في السّجون.

وقالت اللجنة:"لقد اعتبر قادة الأسرى أنّ الوحدة الوطنية هي الشرط الأول الذي لا يُستغنى عنه لصد الهجمة، والقاعدة التي يبنى عليها أيّ مواجهة، في محاولة مستمرة لصد جنون اليمين الإسرائيليّ المتطرف والمتصاعد، أمام خذلان العالم وتواطئه. "

وأعربت على إيمانها أنّ الوحدة والقرار الجماعي هما صمام الأمان في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وفعليًا لقد تمكّنا بالوحدة، دفع إدارة السّجون بالتراجع مراتٍ ثلاث أمام جيش الأسرى الذين خاضوا جولات من المواجهة، بالاتحاد، والاستعداد دوماً بأقصى درجات التأهب، والجهوزية للعطاء، والتضحية في سبيل مواجهة السّجان، ومنظومته الاحتلالية الغاشمة.

وأضافت اللجنة :" لقد أثبتت تجاربنا النضالية اليومية، وتجربة شعبنا أن للوحدة أعداء وأن الاحتلال وأجهزة مخابراته الحاقدة، وأعوانهم العملاء يقفون في خانة واحدة للنيل من وحدة الأسرى، ومن صناع هذه الوحدة، بالاستهداف، والذم، والقدح، والتحريض، وفي هذا الإطار تأتي المحاولة البائسة والمشبوهة بالمساس بمنسق "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" ممثل حركة "فتح" (عمار مرضي) من خلال موقع الكتروني مشبوه."