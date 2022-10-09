الاحتلال يهدم أربعة مساكن ويجرف أرضا لصالح شارع استيطاني في يطا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 9/10/2022، أربعة مساكن، وجرفت أرضا زراعية في بلدة يطا جنوب الخليل، لصالح شق شارع استيطاني.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال هدمت أربعة مساكن، في منطقة وادي جحيش جنوب شرق قرية سوسيا، تعود ملكيتها للمواطن علي الهدار.

وفي السياق ذاته، جرفت قوات الاحتلال أرضا في منطقة بيرين شمال شرق يطا، تعود للمواطن خلوي أبو سنينة، لصالح شق شارع استيطاني بطول 700 متر، يربط مقاما ونصبا تذكاريا لمقتل مستوطنين في المكان بمستوطنة "بني حيفر" جنوب غرب بلدة بني نعيم شرق الخليل.