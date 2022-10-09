المنتخبات المتأهلة لكأس العالم في قطر 2022 ، "30" منتخباً هي عدد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر ، والذين متوقع مشاركتهم في المونديال الذي سيستمر من الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022 ، بعد انتهاء قطر كافة الاستعدادات ، وكالة "فلسطين اليوم" تتابع بشكل يومي أخر التطورات لكأس العالم المقرر ان يُعقد في قطر بعد ان انهت كافة الاستعدادات ، وسط تساؤلات ، ماهي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم في قطر 2022

30 منتخباً هي عدد المنتخبات التي لحقت بركب المتأهلين إلى كأس العالم 2022

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم في قطر 2022

اولاً :- منتخب قطر - البلد المضيف

ثانياً : قارة أوروبا :_ وتضم ألمانيا، والدانمارك، وفرنسا، وبلجيكا، وكرواتيا، وإسبانيا، وصربيا، وإنجلترا، وسويسرا، وهولندا، والبرتغال، وبولندا، وويلز.

ثالثاً : قارة أميركا الجنوبية:- البرازيل، والأرجنتين، والإكوادور، وأوروغواي.

رابعاً : قارة آسيا:_ إيران، وكوريا الجنوبية، واليابان، والسعودية.

خامساً : قارة أفريقيا:- غانا، والسنغال، وتونس، والمغرب، والكاميرون.

سادساً : أميركا الشمالية:- كندا، والولايات المتحدة، والمكسيك.