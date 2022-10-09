أكبر منصة عملات رقمية تخسر بعد تعرضها لسرقة 570 مليون دولار

تعرضت منصة "بينانس" المتخصصة في تداول العملات الرقمية لاختراق وسرقة، بلغت قيمتها 570 مليون دولار.

وأفادت الشركة، أن المتسللين سرقوا مليوني عملة BNB المشفرة، بقيمة 570 مليون دولار، مشيرة إلى أنها علقت مؤقتًا الـ"بلوك تشين" الخاص بها "بسبب نشاط غير منتظم".

وغرد الرئيس التنفيذي للشركة، تشانغ يلمس تشاو في البداية أنه تمت سرقة ما يقدر بنحو 100 مليون دولار من العملات المشفرة، فيما قالت الشركة إن ما قيمته 100 مليون دولار من الرموز لا تزال "غير مستردة" وتم نقلها من السلسلة بواسطة المخترق.

لكن الشركة أشارت في منشور إلى أنها تعمل على إغلاق أي ثغرات، وكتبت: "نريد أن نعتذر للجميع عن هذا الاختراق، وبفضل مساعدة خبراء الأمن والمشاريع والمدققين، لا يزال الجزء الأكبر من الأموال تحت السيطرة".

وكانت "بينانس" قد قالت في البداية إن العملات المسروقة تتراوح قيمتها بين 100 مليون دولار و110 ملايين دولار، وبعدها أفادت مصادر صحفية بينها شبكة "سي أن بي سي" أن شركة التشفير خسرت 570 مليون دولار.

يُشار إلى أن "بينانس" أسسها المبرمج الصيني الكندي يلمس تشاو، وكان مقرها بداية الصين، لكنه انتقل في وقت لاحق خارجها بسبب قيودها المتزايدة على العملات المشفرة، وأصبحت هذه المنصة الأكبر في تداول العملات المشفرة على مستوى العالم، من حيث حجم التداول.