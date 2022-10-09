محمد صلاح يثير ردود الفعل في ذكرى المولد النبوي..!

أثار النجم الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ردود فعل مختلفة، بعد أن وجه تهنئة لمتابعيه المسلمين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونشر صلاح تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها: "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وربنا يعود علينا الأيام بالخير والسعادة".

وأثارت التهنئة ردود فعل متباينة، إذ مازح بعض المغردين نجمهم بمطالبته بنشر صورة وهو يأكل "السمسمية" والتي تشتهر بها مصر في ذكرى المولد النبوي.

واختار بعض المغردين المصريين معاتبة صلاح على عدم نشر أي تغريدة في ذكرى "حرب أكتوبر" والتي أحيتها البلاد الخميس الماضي.

وانتقد البعض الآخر اللاعب المصري على التهنئة واصفين إحياء ذكرى المولد النبوي بـ"البدعة" وهي وجهة نظر بعض رجال الدين في الإسلام والتي يخالفهم فيها آخرون.

وكان صلاح قد تعرض قبل أسابيع لانتقادات بسبب تقديمه العزاء بملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، في حين شكره آخرون على هذه اللفتة الإنسانية.