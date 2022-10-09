كم يوم باقِ على كأس العالم في قطر 2022

بدأ العد التنازلي لكأس العالم في قطر 2022 ، حيث يفصلنا 43 يوما ، على بدء كأس العالم الحدث الجلل لأول مرة في العالم العربي ، حيث ان العالم اجمع والعرب يترقبون الحدث الرياضي بشغف كبير وخاصة انه يكون كل اربعة اعوام ، مواطنون يتساءلون عن موعد بدا كاس العالم في قطر 2022 ، ووكالة "فلسطين اليوم" تترقب وتتابع موعد بدء كاس العالم.

كم يوم باق على كأس العالم 2022 العد التنازلي

كأس العالم 2022 في قطر يبدأ يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، وتستمر البطولة حتى 18 ديسمبر، حيث تستعد قطر لكاس العالم منذ سنوات ، وقامت بالعديد من التغيرات

وسائل إعلام دولية أشادت بجاهزية دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، التي تقام في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، حيث بينت تلد التقارير ان قطر أصبحت مركزا رياضيا وسياسيا واقتصاديا في الشرق الأوسط، وحققت نهضة كبيرة في مجال الابتكار الرياضي، مما يؤهلها لاحتضان أهم الشركات العالمية في هذا المجال.





كم يوم باق على كأس العالم 2022 العد التنازلي

وكانت العديد من وسائل الاعلام اشادت يتنظم قطر لكأس العالم حيث أشادت إذاعة "مونت كارلو" الإيطالية، في تقرير لها، بالتصميم الفريد لملعب لوسيل الذي سيحتضن أبرز المباريات خلال كأس العالم ومنها المباراة النهائية.

التقرير الذي حمل عنوان "إليكم الملعب المستقبلي في قطر الذي ستكون فاتورة استهلاك الكهرباء فيه أقل من فواتيرنا" أن الملعب ذا الهيكل الاستثنائي والذي افتتح قبل شهر، صُمّم من قبل الشركة البريطانية "فوستر أند بارتنرز" بدعم من شركتي "MANICA Architecture وKEO Consultants" وأنه سيكون محايدا للكربون بفضل النظام الكهروضوئي المذهل، كما أن الكهرباء التي تنتجها الألواح الشمسية ليست كافية فقط لاحتياجات الملعب بل تستفيد منها أيضا المباني المجاورة.

وتابع التقرير "مواد البناء المستخدمة في الملعب صديقة للبيئة، كما أن نظام المياه المعتمد ذا الكفاءة العالية قادر على اكتشاف أي تسرب وتوفير مياه عذبة أكثر بنسبة 40% مقارنة بالطريقة التقليدية، وبالإضافة إلى ذلك يتم داخل الملعب إعادة تدوير المياه واستخدامها لري النباتات في الخارج".





كم يوم باق على كأس العالم 2022 العد التنازلي

يشارك في كأس العالم القادم 32 منتخبًا، من قارات العالم وهي :