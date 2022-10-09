أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 9 -10 أكتوبر 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:36 ص
09 أكتوبر 2022
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شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 9 -10 اكتوبر -2022 ، الانخفاض مقابل الدينار الاردني ، بعد ارتفاع طرأ على سعر صرفه خلال نهاية الاسبوع الماضي ، حيث ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 35.4 دينار، و33.9 دينار للشراء، حيث يواصل المواطنون البحث لمعرفة اسعار الذهب في الأردن وخاصة في ظل ارتفاع أسعار العملات ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 9 -10 اكتوبر -2022.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 9 -10 اكتوبر -2022

سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط ارتفع إلى 41.5 دينار، بينما ارتفع سعر الشراء إلى 38.7 دينار، أيضا ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 31.7، و28.7 دينار للشراء.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة  دينار اردنى     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 38.67 دينار   $54.53

سعر الذهب عيار 22  35.44 دينار   $49.99

اسعار الذهب عيار 21 33.83 دينار   $47.72

اسعار الذهب عيار 18 29.00 دينار   $40.90

سعر الذهب عيار 14  22.56 دينار   $31.81

سعر الذهب عيار 12  19.33 دينار   $27.27

اسعار أوقية الذهب     1,203 دينار   $1,696

اسعار جنيه الذهب      270.67 دينار $381.75

اسعار كيلو الذهب      38,667 دينار $54,534

 الذهب في الأردن اليوم الأحد 9 -10 اكتوبر -2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

8 أكتوبر       38.67 33.83 29.00 22.56 19.33

7 أكتوبر       38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

6 أكتوبر       39.10 34.22 29.33 22.81 19.55

5 أكتوبر       39.16 34.26 29.37 22.84 19.58

4 أكتوبر       39.34 34.43 29.51 22.95 19.67

3 أكتوبر       38.82 33.97 29.12 22.65 19.41

2 أكتوبر       37.89 33.15 28.42 22.10 18.94

1 أكتوبر       37.89 33.16 28.42 22.10 18.95

30 سبتمبر     37.88 33.15 28.41 22.10 18.94

29 سبتمبر     37.90 33.16 28.42 22.11 18.95

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