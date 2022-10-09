أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 9 -10 أكتوبر 2022

شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 9 -10 اكتوبر -2022 ، الانخفاض مقابل الدينار الاردني ، بعد ارتفاع طرأ على سعر صرفه خلال نهاية الاسبوع الماضي ، حيث ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 35.4 دينار، و33.9 دينار للشراء، حيث يواصل المواطنون البحث لمعرفة اسعار الذهب في الأردن وخاصة في ظل ارتفاع أسعار العملات ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 9 -10 اكتوبر -2022.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 9 -10 اكتوبر -2022

سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط ارتفع إلى 41.5 دينار، بينما ارتفع سعر الشراء إلى 38.7 دينار، أيضا ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 31.7، و28.7 دينار للشراء.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 38.67 دينار $54.53

سعر الذهب عيار 22 35.44 دينار $49.99

اسعار الذهب عيار 21 33.83 دينار $47.72

اسعار الذهب عيار 18 29.00 دينار $40.90

سعر الذهب عيار 14 22.56 دينار $31.81

سعر الذهب عيار 12 19.33 دينار $27.27

اسعار أوقية الذهب 1,203 دينار $1,696

اسعار جنيه الذهب 270.67 دينار $381.75

اسعار كيلو الذهب 38,667 دينار $54,534

الذهب في الأردن اليوم الأحد 9 -10 اكتوبر -2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 أكتوبر 38.67 33.83 29.00 22.56 19.33

7 أكتوبر 38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

6 أكتوبر 39.10 34.22 29.33 22.81 19.55

5 أكتوبر 39.16 34.26 29.37 22.84 19.58

4 أكتوبر 39.34 34.43 29.51 22.95 19.67

3 أكتوبر 38.82 33.97 29.12 22.65 19.41

2 أكتوبر 37.89 33.15 28.42 22.10 18.94

1 أكتوبر 37.89 33.16 28.42 22.10 18.95

30 سبتمبر 37.88 33.15 28.41 22.10 18.94

29 سبتمبر 37.90 33.16 28.42 22.11 18.95