الطقس: انخفاض يطرأ على درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الاحد 9/10/2022 ان انخفاضا يطرأ على درجات الحرارة. ويسود جو خريفي حقيقي في كافة المناطق مع أجواء غائمة جزئياً . وتتراوح الحرارة في المناطق الجبلية بين بداية ومنتصف العشرينيات مئوية بحيث تكون ضمن المعدلات السنوية أو أقل بقليل. مع المساء يصبح الجو مائلاً للبرودة الى بارد في المناطق الجبلية .

غدا الإثنين 10/10/2022 ، يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو خريفياً في مختلف المناطق . ومع المساء يسود جو بارد نسبي الى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية والحال ذاته في ساعات الفجر الباكر والصباج.

الثلاثاء 11/10/2022 يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس خريفياً معتدلاً عموماً مع حرارة أعلى من المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية. مع المساء يصبح الجو منعشاً في كافة المناطق. بينما في المناطق الجبلية يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد. والله تعالى أعلى وأعلم.