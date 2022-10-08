أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 9-10-2022

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تراجع أسعار الذهب في السعودية

هبطت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الأحد 9-10-2022، متأثرة بترقب السوق العالمي لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.





أسعار كافة عيارات الذهب في السعودية

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية خلال التعاملات الصباحية إلى 205.03 ريال (54.98 دولار)، بحسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب.

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية نحو 179.82 ريال (48.11 دولار)، مقابل 180.22 ريال (48.47 دولار)، في ختام تعاملات أمس.

كما هبط جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية مسجلا 153.77 ريال (41.24 دولار)، مقابل 154.18 ريال (41.55 دولار) خلال تداولات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) بالتعاملات صباح اليوم، حوالي 1435 ريالا (384.87 دولار) . كما بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) اليوم نحو 6377 ريالا .





سعر الذهب عالميا

وعالميا، تراجعت أسعار المعدن الثمين في الإغلاق الأخير، بعدما عزز تقرير أفضل من المتوقع عن الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد.