أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 9-10-2022، ونقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخباري في هذا المقال أسعار الذهب في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، وتبحث في هذه الأوقات شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج على أسعار الذهب في لبنان على محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، ونتيجة لعمليات البحث الكبيرة عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم"، كتابة مقالة بعنوان: أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 9 -10- 2022، ولمعرفة أسعار الذهب المختلفة نرجو من المتابعين متابعة المقال حتى النهاية.

انخفاض أسعار الذهب في لبنان

تراجعت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد، 9-10- 2022، لجميع العيارات المختلفة.





واستمر منحنى هبوط أسعار الذهب في السوق اللبنانية بعد انخفاض تجاوز 2000 ليرة أمس الجمعة، توازيا مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

وكانت خسرت أسعار الذهب أكثر من 11 دولارًا في تعاملات الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، رغم تحقيق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنحو 2.2%.

أسعار كافة عيارات الذهب في لبنان

هبط سعر الذهب عيار 24 في لبنان مساء اليوم إلى مستوى 82.939 ألف ليرة (54.53 دولار)، مقابل 83.015 ألف ليرة، وفقا لمنصة gold-price-today.com المختصة في رصد أسعار الذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) اليوم نحو 72.574 ألف ليرة (47.72 دولار)، مقابل 72.640 ألف ليرة .

ونزل سعر الذهب عيار 18 إلى مستوى 62.206 ألف ليرة (40.90 دولار) مقابل 62.262 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في لبنان 2.579 مليون ليرة (1696 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 580.590 ألف ليرة (381.75 دولار).

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