أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 9-10-2022

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استقرار أسعار الذهب في الأردن

استقرت أسعار الذهب في الأردن لليوم الثاني على التوالي، في تعاملات اليوم السبت 8 -10-2022.





أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

واستقر متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، عند مستوى 38.67 دينار (54.53 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند مستوى 33.83 دينار (47.72 دولار).

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 18 على مستواه خلال تعاملات اليوم في الأردت، ليتداول عند 29.00 دينارًا (40.90 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 22.56 دينار (31.81 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

فيما سجل سعر الأوقية في الأردن اليوم، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى مستوى 1.203 ألف دينار (1696 دولارًا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في الأردن، نحو 270.67 دينار (381.75 دولار).





أسعار الذهب عالميا اليوم

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة (ختام الأسبوع)، بعد تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة والذي زاد التكهنات بشأن رفع الفائدة بقوة