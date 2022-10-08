سعر الذهب في سوريا الآن عيار 21 و18 اليوم الاحد 9-10-2022 للشراء والبيع في السوق السوداء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:11 م
08 أكتوبر 2022
سعر الذهب في سوريا الآن عيار 21 و18 اليوم الاحد 9-10-2022 للشراء والبيع بالمصنعية في السوق السوداء
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سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الاحد الموافق 9-10-2022 للشراء والبيع بالمصنعية في السوق السوداء ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري وضع التفاصيل الكاملة حول أسعار الذهب اليوم في سوريا بجميع عياراته لا سيما أنها شهدت في الآونة الأخيرة تقلبات غير مسبوقة على الأسعار وهذا ناتج عن التغيرات المناخية السياسية في العالم وما رافقها من ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة على الدولار الأمريكي الذي يربطه بنتائج عكسية والان يمكن لجميع زوار المقالة التي يعدها الفريق يوميا في وضع الأسعار في معظم البلدان العربية التعرف على التفاصيل الكاملة وهي على النحو التالي:

سعر سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 9-10-2022

أولا فإن سعر متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية قد جاء على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 257,143 شراء 256,571

عيار 22 بيع 235,714 شراء 235,190

عيار 21 بيع 225,000 شراء 224,500

عيار 18 بيع 192,857 شراء 192,429

عيار 14 بيع 150,000 شراء 149,667

عيار 12 بيع 128,571 شراء 128,286

الاونصة بيع 7,997,143 شراء 7,979,371

الجنيه الذهب       بيع 1,800,000 شراء 1,796,000

الكيلو    بيع 257,142,857 شراء 256,571,429

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سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية اليوم الاحد على التالي:

الوحدة    ليرة سورية         دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      137,018 ليرة     $54.53

سعر الذهب عيار 22       125,601 ليرة     $49.99

اسعار الذهب عيار 21      119,893 ليرة     $47.72

اسعار الذهب عيار 18      102,765 ليرة     $40.90

سعر الذهب عيار 14       79,927 ليرة      $31.81

سعر الذهب عيار 12       68,509 ليرة      $27.27

اسعار أوقية الذهب 4,261,251 ليرة   $1,696

اسعار جنيه الذهب 959,147 ليرة     $381.75

اسعار كيلو الذهب 137,017,731 ليرة         $54,534

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وبحسب ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام المحلية السورية ، فإنه في عام 2022 من المتوقع وبحسب خبراء الاقتصاد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 2.6% (إلى 15.5 مليار دولار بالأسعار الثابتة لعام 2015) وأشار الخبراء إلى ان الانكماش يأتي بعد انخفاضه بنسبة 2.1% في عام 2021.

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

وسجل سعر متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 أكتوبر 137,042         119,915         102,783         79,942 68,521

6 أكتوبر 138,577         121,258         103,934         80,837 69,288

5 أكتوبر 138,771         121,427         104,080         80,950 69,385

4 أكتوبر 139,425         122,000         104,571         81,332 69,713

3 أكتوبر 137,575         120,381         103,183         80,253 68,788

2 أكتوبر 134,279         117,497         100,711         78,330 67,139

1 أكتوبر 134,279         117,497         100,711         78,330 67,139

30 سبتمبر        134,239         117,462         100,681         78,306 67,119

29 سبتمبر        134,295         117,511         100,723         78,339 67,148

28 سبتمبر        134,303         117,518         100,729         78,344 67,152

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في ختام المقالة نتمنى ان تكون قد تعرفتم على سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 9-10-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية على أمل ان نلقاكم في مقالة أخرى .

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