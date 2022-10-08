سعر الذهب في سوريا الآن عيار 21 و18 اليوم الاحد 9-10-2022 للشراء والبيع في السوق السوداء

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 اليوم الاحد الموافق 9-10-2022 للشراء والبيع بالمصنعية في السوق السوداء ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري وضع التفاصيل الكاملة حول أسعار الذهب اليوم في سوريا بجميع عياراته لا سيما أنها شهدت في الآونة الأخيرة تقلبات غير مسبوقة على الأسعار وهذا ناتج عن التغيرات المناخية السياسية في العالم وما رافقها من ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة على الدولار الأمريكي الذي يربطه بنتائج عكسية والان يمكن لجميع زوار المقالة التي يعدها الفريق يوميا في وضع الأسعار في معظم البلدان العربية التعرف على التفاصيل الكاملة وهي على النحو التالي:

سعر سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 9-10-2022

أولا فإن سعر متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية قد جاء على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 257,143 شراء 256,571

عيار 22 بيع 235,714 شراء 235,190

عيار 21 بيع 225,000 شراء 224,500

عيار 18 بيع 192,857 شراء 192,429

عيار 14 بيع 150,000 شراء 149,667

عيار 12 بيع 128,571 شراء 128,286

الاونصة بيع 7,997,143 شراء 7,979,371

الجنيه الذهب بيع 1,800,000 شراء 1,796,000

الكيلو بيع 257,142,857 شراء 256,571,429

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية اليوم الاحد على التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 137,018 ليرة $54.53

سعر الذهب عيار 22 125,601 ليرة $49.99

اسعار الذهب عيار 21 119,893 ليرة $47.72

اسعار الذهب عيار 18 102,765 ليرة $40.90

سعر الذهب عيار 14 79,927 ليرة $31.81

سعر الذهب عيار 12 68,509 ليرة $27.27

اسعار أوقية الذهب 4,261,251 ليرة $1,696

اسعار جنيه الذهب 959,147 ليرة $381.75

اسعار كيلو الذهب 137,017,731 ليرة $54,534

وبحسب ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام المحلية السورية ، فإنه في عام 2022 من المتوقع وبحسب خبراء الاقتصاد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 2.6% (إلى 15.5 مليار دولار بالأسعار الثابتة لعام 2015) وأشار الخبراء إلى ان الانكماش يأتي بعد انخفاضه بنسبة 2.1% في عام 2021.

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

وسجل سعر متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 أكتوبر 137,042 119,915 102,783 79,942 68,521

6 أكتوبر 138,577 121,258 103,934 80,837 69,288

5 أكتوبر 138,771 121,427 104,080 80,950 69,385

4 أكتوبر 139,425 122,000 104,571 81,332 69,713

3 أكتوبر 137,575 120,381 103,183 80,253 68,788

2 أكتوبر 134,279 117,497 100,711 78,330 67,139

1 أكتوبر 134,279 117,497 100,711 78,330 67,139

30 سبتمبر 134,239 117,462 100,681 78,306 67,119

29 سبتمبر 134,295 117,511 100,723 78,339 67,148

28 سبتمبر 134,303 117,518 100,729 78,344 67,152



في ختام المقالة نتمنى ان تكون قد تعرفتم على سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 9-10-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية على أمل ان نلقاكم في مقالة أخرى .