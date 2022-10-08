ردود فعل الفصائل الفلسطينية على عملية شعفاط البطولية

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، العملية البطولية التي وقعت قرب حاجز "شعفاط" في القدس.

حيث باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على لسان القيادي فيها إسماعيل رضوان، العملية البطولية المزدوجة على حاجز شعفاط والتي تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق القدس والأقصى وأبناء شعبنا.

و️قالت الحركة:" إن هذه العملية البطولية وجهت ضربة قاسمة للمنظومة الأمنية العسكرية الصهيونية وأكدت على أن المقاومة قادرة على تسديد ضرباتها في الزمان والمكان المناسبين".

و️دعت أبناء شعبنا إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات دفاعا عن القدس والاقصى.

وبدورها، حيت حركة المجاهدين الفلسطينية، الأيادي المباركة الضاغطة على الزناد على حاجز مخيم شعفاط في القدس، التي تربك حسابات الاحتلال، وتبدد مخططاتهم، وتزعزع كيانهم المزعوم.

وباركت الحركة عملية اطلاق النار البطولية على حاجز مخيم شعفاط التي تمثل رداً طبيعياً على تمادي الاحتلال في جرائمه ضد أبناء شعبنا في الضفة واستمرار اقتحاماته للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة :"هذا العمل البطولي في القدس هو جزء من باكورة الأعمال البطولية التي يسطرها مقاومونا الأبطال في ضفة الأحرار والثوار والتي لن يفلح العدو في احتوائها أو وأدها بإذن الله.

وأكدت على أن هذا المد العملياتي المتدفق الذي لم تستطيع المنظومة الأمنية الصهيونية كسره وهو الذي يعبر عن حالة الثورة والعنفوان الشعبي الفلسطيني ضد المخططات الصهيونية الخبيثة بحق الأقصى والقدس.

ومن جانبها، باركت حركة الأحرار، العملية المزدوجة على حاجز شعفاط مؤكدةً أنها رد طبيعي على إجرام الاحتلال وتدنيسه للمسجد الأقصى.

️وقالت الحركة: "نحن أمام عملية بطولية جديدة هي امتداد لسجل نضالي حافل يعكس الإرادة القوية لشعبنا ومقاومينا الأشاوس ويؤكد أن المقاومة مستمرة ولن تتوقف بل ستصفع منظومة الاحتلال الأمنية صفعة تلو الأخرى".

ودعت كل حُر في الضفة والقدس وفي ظل الإجرام الصهيوني المتصاعد، وأمام مشاهد البطولة والعمليات النوعية لتصعيد كل أشكال الاشتباك مع الاحتلال في كافة ساحات وميادين الضفة والقدس فهي السبيل للتصدي ولجم عدوان الاحتلال.

ومن ناحيتها، باركت لجان المقاومة الشعبية العملية البطولية في مخيم شعفاط ونؤكد أنها تأتي ردا على تدنيس المسجد الأقصى من قبل المجرمين والمتطرفين الصهاينة وكذلك ردا على التنكيل والإجرام الصهيوني المتواصل بأبناء شعبنا وحرائرنا في القدس .

وقالت لجان المقاومة :"ستبقى مقاومتنا مستمرة ومتواصلة ولن يشعر العدو وقطعان مستوطنيه بالأمان فوق أرضنا المباركة وسيدفع المجرمين الصهاينة ثمن جرائمهم وعدوانهم على حرائرنا في القدس والمسجد الاقصى". .

وأضافت :"تصاعد العمليات الفدائية في مختلف مدن الضفة الثائرة والقدس يؤكد جهوزية شعبنا ومقاوميه الأبطال للتصدي ومجابهة جرائم العدو الصهيوني المتواصلة والمتصاعدة بحق الأرض والمقدسات والإنسان الفلسطيني"..

وتوجهت اللجان بالفخر و التحية للسواعد والبنادق المقاومة في القدس وسائر الضفة الأبية وندعو كافة ثوارنا ومقاومينا في القدس والضفة والداخل الفلسطيني المحتل بتوجيه الضربات القوية والنوعية إلى صدور جنود العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه