رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022 وصيغ الصلاة على النبي، ونقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف، الذي يصادف اليوم السبت، ويبحث الكثير من الناس حالياً عن أهم وأجمل رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف التي بامكانهم ارسالها لأصحابهم وأقاربهم،ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022 وصيغ الصلاة على النبي، ولمعرفة أحلى وأجمل هذه الرسائل نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

المولد النبوي 2022

ويوافق يوم مولد النبي 12 ربيع الأول 1444، الموافق اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، ويعتبر يوم المولد النبوي عطلة رسمية في العديد من الدول العربية وتقام فيه مناسابات خاصة للاحتفال به وخاصة في مصر مثل: المديح، والدروس الدينية، والذكر، وتوزيع الحلوى وغيرها.





رسائل التهنئة بالمولد النبوي 2022

وفيما يلي نقدم لكم أجمل الرسائل المميزة بمناسبة المولد النبوي الشريف، لهذا العام 2022، وهي كما يلي:

- "محمد صفوة الباري ورحمته وبُغية الله من خلق ومن نسم.. نهنئكم بمولد الرسول"

- "يا رب صلّ وسلم ما أدرت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم.. مولد نبوي شريف"

- "وأحسن منك لم تر قط عيني.. وأجمل منك لم تلد النساء.. خلقت مبرءا من كل عيب.. كأنك خلقت كما تشاء..

- "كل عام وأنتم إلى الرحمن أقرب، وصحائف أعمالكم بالحسنات أثقلن وهمتكم للجنة أقرب..

- "لما رأيت أنواره سطعت..وضعت من خيفتي كفي على بصري.. خوفا على بصري من حسن طلعته..

- أعاد الله عليكم مولد خير الأنام بالبر والتقوى"

- "بشرى بعبير الأعياد.. قرآن الله إلى البشر.. بشرى للحاضر والبادي.. ولد الهادي"

- "فذو العرش محمود وهذا محمد.. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل.. يوم مولد نبوي سعيد"

- "ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وثناء"

- "ويوم مولده نهنئكم: كل القلوب إلى الحبيب تميل.. ومعي بهذا شاهد ودليل.. أما الدليل،

- إذا ذكرت محمدا.. فترى دموع العارفين تسيل"

- "بيوم المولد نهنيكم.. متمنين الله يديم الخير فينا وفيكم"

صيغ الصلاة على النبي

تعد الصلاة على رسول الله أفضل ذكر يمكن للمسلم ترديده في كل وقت، فهو يشفع لصاحبه ويمنحه البركة وسعة الرزق، ونقدم لكم فيما يلي العديد من الأقوال في الصلاة والثناء على النبي، ومنها ما يلي:

- "اللهم صلّ وسلم على آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد،كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد".

- اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد أصل الأصول، نور الجمال، وسر القبول، أصل الكمال، وباب الوصول، صلاة تدوم ولا تزول".

- "ربي صلّ على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صلّ وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام الله".

- "ربي صلّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقضى به الحوائج، وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله".

- "اللهم صلّ على سيدنا محمد صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، إنك أنت الأعلم، ولا أعلم، إنك علاّم الغيوب، وعلى آله وصحبه سلم".

"ربي صلّ على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا،وتكون لنا ولوالدينا وللمؤمنين فرحا وفرحا وسرور.



