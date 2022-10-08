قناة عبرية: توقعات ببدء اختبار عمل منصة "كاريش" غدًا

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بأن التوقعات تشير لبدء اختبار عمل منصة الغاز "كاريش" غدًا.

وقالت قناة كان العبرية: "من المتوقع أن يبدأ اختبار عمل منصة الغاز "كاريش" غدًا، وهي الخطوة الأخيرة على طريق إنتاج الغاز منها".

وأضافت القناة نقلاً عن مسؤول "إسرائيلي": "صعوبات لوجستية حالت دون التحرك في هذه الخطوة بالفعل قبل شهر".

وبدورها، قالت القناة 12 العبرية: "الجيش دخل في حالة تأهب قصوى بسبب الوضع مع لبنان، موضحةً أنه في "إسرائيل" أوضحوا أن إنتاج الغاز من كاريش سيتم بأي ثمن".

ومن ناحيته، قال مسؤول سياسي "إسرائيلي" كبير: "دخلنا في وضع حساس وخطير للغاية في الشمال".

ومن جانبه، قال غانتس للقناة 12 العبرية زاعماً: "إذا ارتكب حزب الله أي خطأ، سندمر لبنان".