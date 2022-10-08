عشرة قتلى في انفجار في محطة للوقود في ايرلندا

أعلنت الشرطة الايرلندية، اليوم السبت، أن عشرة اشخاص بينهم فتيان وطفلة، قتلوا في انفجار في محطة للوقود في كاونتي دونيغال بشمال غرب ايرلندا.

وقال مسؤول في الشرطة في مؤتمر صحافي: "وقع الانفجار الجمعة قرابة الساعة 15,20 (17,20 بتوقيت فلسطين) في قرية كريسلو وأسفر عن عشرة قتلى" هم أربعة رجال وثلاث نساء وفتيان (صبي وفتاة) وطفلة".

وأضاف المسؤول :"لا نتوقع سقوط ضحايا آخرين، نافيا وجود معلومات عن مفقودين".

وتابع قائلاً :"المعلومات التي في حوزتنا راهنا تشير الى حادث مأسوي، في ما يبدو استبعادا لفرضية عمل متعمد".

وأظهرت صورة جوية التقطت بعد الانفجار مبنى محطة الوقود المدمر. وانهار مبنيان سكنيان يتألف كل منهما من طابقين ويقعان خلف المحطة.

وأكد كيران غالاغر أحد سكان الحي الذي يقع منزله على بعد حوالى 150 مترًا من مكان الحادث أن الانفجار جعله يعتقد أنه "قنبلة"، وقال لشبكة بي بي سي: "كنت في المنزل عندما سمعت انفجارًا، كان أمرا يشبه قنبلة".

ويُشار إلى أنه عملت إدارة الطوارئ طوال الليل، فيما استمر رفع الأنقاض السبت.

وحضر إلى المنطقة ممثلون للشرطة الايرلندية وإدارة الإطفاء والإسعاف وخفر السواحل وخدمة الإسعاف الجوي من ايرلندا الشمالية، بالإضافة إلى فريق متخصص من المقاطعة البريطانية.

وقال مستشفى ليتيركيني الجامعي على بعد 24 كيلومترا من مكان الانفجار:" أنه وضع في حالة تأهب، موضحا أنه يعالج عددا من المصابين بجروح مختلفة".