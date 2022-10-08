بالصور ألاف المواطنين يتوافدون للحرم الإبراهيمي بمناسبة المولد النبوي

توافد المواطنون من كل حدب وصوب بغية الوصول الى الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، حيث اكتظت باحاته بجماهير غفيرة من مواطني محافظة الخليل وغيرها من محافظات الوطن، إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف.

ويُشار إلى أن هذا التجمع في المسجد الإبراهيمي، يأتي تمسكا بعروبة وإسلامية هذا المسجد، وردا على احتفالات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية.

وناشد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، المواطنين الفلسطينيين، شد الرحال دوما إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، لنصرته وحمايته من الاحتلال ومستوطنيه، الذين يبذلون كل جهدهم من أجل تهويده وإحكام سيطرتهم عليه.

وقال البكري خلال الاحتفال الذي أقيم في الحرم: "رسالتنا للاحتلال والعالم، سيبقى هذا المسجد عربيا إسلاميا موحدا للمسلمين فقط، ولن يكون إرثا للمستوطنين، فشعبنا ووزارة الأوقاف هما الحامي والمدافع المخلص عن إسلامية هذا المسجد والاحتلال الى زوال مهما طال الزمن وبطشَ الطغاة".

وندد البكري باستهداف المستوطنين للحرم الإبراهيمي وتدنيسه بحفلاتهم الماجنة واقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف: "نقول لحكومة الاحتلال، نحن هنا باقون ونحن أولى الناس بإبراهيم، وهذا المكان والمسجد الأقصى هما عنوان وجودنا وتاريخنا، لذلك يجب علينا أن لا نهجرهما ونعمل دوما على الصلاة فيهما والصبر على أذى المحتل، لحمايتهما".

وشدد البكري على أهمية توحيد الصفوف، وأن يكون الشعب الفلسطيني في خندق واحد لمقاومة المحتل، والتصدي لإجراءاته العنصرية المتطرفة بحق المقدسات والمواطنين، وأنه سيعمل على حث جميع فئات الشعب لزيارة الحرم وتسيير رحلاتهم إليه.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده دريس، على دور القطاع الخاص الفلسطيني في دعم الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة بمدينة الخليل، لافتا الى ضرورة الدفاع عن المقدسات والرباط في الحرم والتمسك بهما لحمايتهما من التهويد.

من جهته، استنكر مفتي الخليل الشيخ ماهر مسودة، الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تطال الحرم الإبراهيمي الشريف وحفلات المستوطنين المستفزة، معتبرا ذلك تعدي على كافة المقدسات والديانات السماوية، وحرية العبادة، التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

وقال مفتي الخليل:" إن الغطرسة الإسرائيلية ستزول والظلم لن يدوم، وسيأتي الله بأمره، وسندخل المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي آمنين رافعين رؤوسنا وراياتنا، فالمستقبل لنا ولأجيالنا القادمة مهما طغى الاحتلال ومستوطنيه".

ونوه مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري، إلى أن الساحات المحيطة بالحرم الشريف لا ينعم بدخولها المواطن الفلسطيني، إلا أياما قليلة خلال السنة، فيما يتمتع بها المستوطنون المدججون بالسلاح كافة أيام السنة، كما قسمت سلطات الاحتلال الحرم بين المسلمين ومستوطنيهم وأخذت القسم الأكبر لهم على مدار العام ولا يفتح الحرم بكافة أروقته وساحاته وباحاته سوى أيام قليلو خلال العام للمسلمين.

ويُشار إلى أنه على شرف مناسبة المولد النبوي، جابت مسيرة البيارق التي انطلقت من مدرسة ابن رشد في عين سارة شوارع مدينة الخليل، ونظمت في الحرم دروس ومحاضرات دينية ولقاءات وعظ وإرشاد نسوية، وقدمت فرقة "طيبة للمديح النبوي"، وصلات إنشادية تفاعل معها الحضور، خلال الاحتفال بهذه الذكرى داخل الحرم.





