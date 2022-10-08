 مقاومون يستهدفون مركبتين للمستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية

استهدف مقاومون، مساء اليوم السبت، بعملية إطلاق نار تجاه مركبتين للمستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون استهدفوا بصليات من الرصاص مركبتين للمستوطنين كانت تسير قرب بلدة عزون في قلقيلية بشمال الضفة، فيما انتشرت قوات الاحتلال بالمكان في أعقاب الحادث.

ويُشار إلى أنه يقوم مقاومون كتائب سرايا القدس التي تنتشر في مختلف مناطق الضفة "جنين- نابلس- طولكرم- طوباس- مجموعات جبع- مجموعات قباطية- مجموعات رام الله"، باستهداف قوات الاحتلال بعمليات إطلاق نار في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم بين مقاومين من "كتيبة جنين" وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين، أدت لاستشهاد شابين، وإصابة جندي برصاص المقاومين.