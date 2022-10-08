"الجهاد" تستقبل الأسير أبو عبيد وتهنىء بحريته في جنين

استقبلت جماهير شعبنا في بلدة عرابة جنوب غرب جنين إلى جانب عدد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي ابنهم الأسير المحرر بكر محمد أبو عبيد (35 عاماً)، بعد قضائه عام ونصف في سجون الاحتلال الصهيوني.

وهنأ القيادي المحرر خضر عدنان الأسير المجاهد بكر أبو عبيد بحريته من سجون الاحتلال ، سائلاً المولى عز وجل أن يمن بالفرج القريب على الأسرى في سجون الاحتلال كافة.

وبعث القيادي عدنان خلال كلمة له بالتحية إلى أمهات الشهداء والأسرى الصابرات والمحتسبات على فراق أبنائهم، وهم تيجان على الرؤوس، داعياً إلى احترامهم وتقدير تضحياتهم ورفض السلوك المسيء بحقهم.

يذكر أن المحرر بكر أبو عبيد هو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 7 سنوات على ثلاث فترات اعتقالية بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.