5 إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين في باب العامود

أصيب، مساء اليوم السبت، 5 مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين في باب العامود.

وقال الهلال الأحمر: إنه تم تسجيل 5 إصابات للمواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين في منطقة باب العامود.

وأوضح الهلال، أن طواقمنا تعاملت مع إصابتين في القدس إحداهما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والأخرى اعتداء بالضرب واختناق، وتم نقلهم من باب العامود لمستشفى المقاصد.

ويُشار إلى أنه شهد المسجد الأقصى المبارك حالة من التوتر في ظل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وقيام الاحتلال بالاعتداء على المحتفلين في المسجد الأقصى.