بث مباشر ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني الان مباشر يلاشوت -مباراه ريال مدريد مباشر، باتت مباريات الدوري الاسباني من أكثر المباريات مشاهدة ومتابعة على الصعيد العالمي وخاصة العربي منه، كون ريال مدريد وبرشلونة يحتلان أكثر الفرق في العالم شعبية وجماهير في بقاع الكرة الأرضية، الأمر الذي وضع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة تماشياً مع عمليات البحث المتواصلة والمتكررة عن مباريات الدوري الاسباني اليوم السبت 8/10/2022م، وخاصة مباراة ريال مدريد وخيتافي التي ستقام من مساء اليوم عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، كون ريال مدريد يحتل الترتيب في أكثر الفرق تتويج لبطولة دوري ابطال اوروبا، لهذا سنضع هذه المقالة لنشر رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني بث مباش.

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ومباراة ريال مدريد وخيتافي هذه المرة تختلف كثيراً بالنسبة لريال مدريد الذي فقد صدارة الدوري الاسباني في الجولة الأخيرة، وترك الصدارة للعملاق الكتالوني برشلونة، لهذا سيدخل ريال مدريد المباراة بكل قوة وعينه على الثلاث نقاط ومحاولة استعادة الصدارة من برشلونة الذي بات الفريق مركز أكثر على بطولة الدوري الاسباني خاصة بعد خسارة الفريق أمام انتر ميلان في دوري ابطال أوروبا، لهذا ستكون مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي من أبرز المباريات مشاهدة خلال اليوم السبت في الدوري الاسباني والدوريات الأخرى، ولمشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر.

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ومشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي تحظى باهتمام كبير لدى مدرب الفريق انشيلوتي الذي باتت ترتبياته لفريق ريال مدريد تتغير وربما هذا ما سنشهده في مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر، لهذا من المقرر أن يدخل ريال مدريد مباراته أمام خيتافي في حراسة المرمي : لونين، أما الدفاع: ميندي - ميليتاو - روديجر - فاسكيز.



وفي خط الوسط: فالفيردي - تشواميني - مودريتش، وخط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - أسينسيو، ولمشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر يلا شوت اضغط هنـــــــــا

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ومع اقتراب مباراة الكلاسيكو والذي يتجدد فيه اللقاء بين كارلو أنشيلوتي وتشافي هرنانديز، مدربا ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو جديد للكرة الإسبانية، ويستضيف ريال مدريد غريمه الكتالوني، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، اللافت أن القدر، يحرم تشافي هرنانديز حتى الآن من استقبال أنشيلوتي في معقل البارسا، ووسط جماهيره في مدرجات ملعب كامب نو.



يذكر أن تشافي تولى مسؤولية البارسا أوائل تشرين الثانى/نوفمبر 2021، بعد إقالة الهولندي رونالد كومان، وتولي سيرجيو بارخوان قيادة الفريق بشكل مؤقت، ولمشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر يلاشوت هنـــــــــا

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