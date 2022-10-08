أسهل طريقة عمل الكبدة بالبطاطس فتكات في الفرن بالبيت .. مكونات ومقادير

طريقة عمل الكبدة بالبطاطس فتكات في الفرن ، ولقد وضع فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة ابرز خطوات عمل الكبدة بالبطاطس بحيث يمكن لجميع السيدات تطبيقها في المنزل بكل سهولة لذلك يترتب على جميع زوار المقالة المواصلة في القراءة حتى النهاية ، مع العلم أن الفريق يقوم يوميا في نشر العديد من المقالات التي نوضح من خلالها كافة الاستفسارات التي يبحث عنها الجمهور وهي متنوعة منها ترددات ومباريات ومواضيع بارزة وغيرها وكما الحال هنا .

ونواصل معكم في هذه المقالة التي حرصنا فيها على وضع طريقة عمل الكبدة بالبطاطس فتكات في الفرن حيث يمكن للجميع التعرف عليها في هذه السطور ، ونشير لكم إلى أن هذه الأكلة تعد من أفضل الوجبات وهي مفيدة وصحية وعن طريقة عملها فهي في السطور التالية :

طريقة عمل الكبدة بالبطاطس فتكات في الفرن

وقبل أن بدأ في تفاصيل هذه الوجبة نشير إلى أن خطوات طريقة عمل الكبدة بالبطاطس بطريقة هي مقدمة من الشيف إسراء رشدي حيث يقدمها لكم بصورة سهلة للغاية ، ويؤكد لكم إلى أن مقاديرها متوفرة في جميع المحالات التجارية والأسواق وهو التالي:

مقادير الكبدة بالبطاطس فتكات

كما ونشير لكم في هذه الملاحظة الهامة التي يأتي بها مكونات الوجبة ، فإن الكبدة يفضل عدم غسلها، ويمكنك نقعها مع 1/2 كوب لبن، ثم تصفيتها ، وهذا بحسب ما وصى عليه الشيف رشدي .

مكونات الكبدة بالبطاطس فتكات

أولا: طماطم شرائح

ثانيا: ملح وفلفل أسود وكمون ناشف

ثالثا: 1/2 كيلو كبدة

رابعا: فلفل ألوان

خامسا: سمنة

سادسا: ثوم

سابعًا: 1/2 بطاطس

خطوات وطريقة تحضير الكبدة بالبطاطس فتكات في الفرن

أولا: وفي أولى الخطوات التي تقع ضمن طريقة عمل الكبدة بالبطاطس يترتب عليكم تقطيع البطاطس قطع صغيرة ، وفي بولة ضع الكبدة مع التوابل.

ثانيًا: وفي ثاني الخطوات لهذه الوجبة ، قم في مقلاة على النار ضعي السمن ثم الكبدة ثم الثوم، وبعد ذلك فم بوضع البطاطس مع كوب من عصير الطماطم.

ثالثًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، يترتب عليك موضع الفلفل وفلفل الألوان والطماطم، وبعد ذلك قدميها في طبق كبير مع أرز أبيض أو عيش .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول طريقة عمل الكبدة بالبطاطس فتكات في الفرن نتمنى لكم الصحة والعافية وطعامًا هنيئًا .