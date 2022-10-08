تشافي: لن نقدم شكوى لليويفا لأننا لن نكسب شيئا

أكد تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، اليوم السبت، عشية مواجهة سيلتا فيجو في الليجا، أن النادي الكتالوني قرر عدم تقديم شكوى رسمية للاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" بخصوص التحكيم في مباراة الفريق أمام إنتر ميلانو الأسبوع الماضي.



وقال تشافي، في تصريحات صحفية: "إنني مشارك في هذا القرار، لقد اشتكيت بالفعل بعد المباراة، وشعرت بالغضب من التحكيم الذي خلف لدي شعورًا بالظلم، لكننا لن نكسب شيئًا إذا نظرنا إلى الوراء".



وتابع: "لقد قضي الأمر، يجب أن نكون إيجابيين. نعتمد على أنفسنا في دوري الأبطال، لكننا الآن في الليجا، نحن متصدرون ونريد إظهار أفضل نسخة من الفريق".



وخسر برشلونة بهدف دون رد أمام إنتر ميلانو على ملعب (جوزيبي مياتزا) الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، في مباراة أثارت جدلاً بسبب عدم احتساب الحكم أو تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" ركلة جزاء جراء لمسة يد على الهولندي دينزل دومفريس لاعب الفريق الإيطالي.



من ناحية أخرى، ثمن مدرب الفريق الكتالوني بالتوصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد يضم بموجبه الأخير الفرنسي أنطوان جريزمان بشكل نهائي، ولكنه أكد أنه مازال غير رسمي، قائلاً: "نعم هناك اتفاق، ونحن جميعا سعداء، ونتمنى كل التوفيق للاعب".



ورغم المواجهات الهامة المقبلة للبرسا، الذي يلعب الأربعاء المقبل أمام الإنتر قبل أن يخوض مطلع الأسبوع المقبل الكلاسيكو على ملعب البرنابيو، فإن مدرب الفريق أكد أنه لن يقم بأي نوع من التغييرات في التشكيل الأساسي أمام سيلتا.



وصرح: "غدا سندفع بأفضل 11 لاعبًا، من سيكونون في أفضل حال. إننا نركز على بطولة بلغنا صدارتها وهذا هو هدفنا حتى النهاية".

