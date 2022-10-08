"داخلية غزة" تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (9 أكتوبر)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت 8/10/2022، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (9 أكتوبر)

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن السفر سيكون للأسماء المتبقية من كشف الحافلة الثانية والثالثة حتى الرقم (70) من كشف رقم (2022/34)هنـــــــا، بالإضافة إلى كشف الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/39)هنـــــــا، مطالبة المدرجة أسماؤهم في الكشوفات التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما طالبت بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.