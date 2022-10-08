الأوقاف تحي ذكرى المولد النبوي الشريف في الحرم الإبراهيمي الشريف وسط إجراءات الاحتلال المشددة

تحت رعاية وحضور سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية أحيت وزارة الأوقاف ذكرى المولد النبوي الشريف في إحتفال حاشد أقامته في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

جاء ذلك بمشاركة وفد من كبار موظفي الوزارة ومدير عام أوقاف الخليل الأخ نضال الجعبري ومفتي محافظة الخليل الشيخ ماهر مسوده ورئيس الغرفة التجارية عبدو أدريس

وحشد كبير من المواطنين، وممثلي المؤسسات الرسمية والأمنية والأهلية .

و زحف آلاف من أهالي مدينة الخليل وزوارها في تظاهرة دينية إسلامية الى الحرم الإبراهيمي الشريف لإحياء هذه المناسبة العظيمة والمشاركة في الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على مداخل الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة.

وفي كلمته في الحرم الإبراهيمي نقل البكري تحيات فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله للحضور، مثمنا دورهم الكبير والإيجابي في دعم صمود الحرم الإبراهيمي الشريف وأهالي البلدة القديمة في وجه الهجمة الإسرائيلية والتي كان أخرها إقامة حفل غنائي بالحرم واستباحة كافة اروقته.

وأكد أن الإجراءات التعسفية التي تطال الحرم الإبراهيمي الشريف هو تعد على الديانات السماوية، وحرية العبادة، التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

وأضاف البكري أن الغطرسة الإسرائيلية ستزول والظلم لن يدوم وسيأتي الله بأمره وسندخل المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي منتصرين بإذن الله.

وقدم البكري الشكر لجميع العاملين في الحرم الإبراهيمي الشريف على جهودهم الكبيرة في خدمته وحمايته، مشيرا إلى أن الوزارة تولي الحرم أهمية خاصة من خلال زيادة عدد الحراس والبرامج التي تعزز من الرباط فيه لحشد أكبر عدد ممكن من المواطنين في اروقة وللتأكيد على حقنا فيه وعدم تفريطنا بشبر منه.

وبدأت فعاليات الاحتفال بهذه الذكرى العطرة بمسيرة كشفية جابت شوارع وحارات البلدة القديمة، وصولا للحرم الابراهيمي الشريف، حيث تم البدء بتلاوات للقرآن الكريم ودروس وعظية وأناشيد ومدائح دينية .