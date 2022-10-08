أسهل طريقة وخطوات عمل الحواوشي بالفراغ بالسمن البلدي في الفرن زي المحلات للشيف فاطمة أبو حاتي

أسهل طريقة عمل الحواوشي بالفراغ بالسمن البلدي في الفرن زي المحلات ، ويبحث مئات الآلاف من الأشخاص المصريين والعرب عبر الانترنت التي يتقدمه محرك جوجل الشهير عن أسهل طريقة عمل الحواوشي بالفراغ اللذيذة والتي تحظى باهتمام واسع مع الأهالي على اعتبار أنها من ألذ وأشهى الأكلات المعروفة والتي يمكن تقديمها على موائد الطعام ولقد كتب فريق فلسطين اليوم الاخباري هذه المقالة التي من خلالها ستتمكنون من التعرف على خطوات اعدادها بكل سهولة تامة بمجرد المتابعة الكاملة لهذه السطور والتي تأتي ضمن اطار الحرص الشديد على وضع جميع الاكلات والوجبات اللذيذة حيث نقوم يوميا بنشر مقالات مشابهة لهذه المقالة التي تم نشرها على منصاتنا الرقمية .

ونقدم بين ايديكم خطوات أسهل طريقة عمل الحواوشي بالفراغ في الفرن زي المحلات في هذه السطور التي سنتعرف على مقادير ومكونات الوجبة اللذيذة علمًا أن طريقة اعدادها سهلة ويمكن لأي الشخص تطبيقها واعدادها في المطبخ دون أي عناء وبخصوص المقادير فيمكن الحصول عليها في الأسواق وهي رخيصة الثمن وفيما يلي التفاصيل :

أسهل طريقة عمل الحواوشي بالفراغ

وتأتي هذه الفقرة التي جاءت بعد المقدمة التي اعدها فريق فلسطين اليوم ، حيث نضع بين ايديكم ابرز المقادير التي تخص هذه الوجبة ، ونؤكد أن جميعها متوفرة ويمكن الحصول عليها بكل سهولة من المحلات التجارية القريبة من منازلكم وهي التالي:

مقادير أكلة عمل الحواوشي

أولا: فلفل ألوان مقطع صغير

ثانيا: 3 ملاعق سمن بلدي

ثالثا: وبقدونس مجفف

رابعا: جبن موزريلا

خامسا: وعيش بلدي سميك وطازج للحشو

سادسا: نصف كيلو اوراك دجاج مخلية

سابعا: بصلة مفرومة ناعم

ثامنا: رشة زنجبيل بودر

تاسعا: رشة بهارت دجاج

عاشرا: رشة فلفل اسود

الحادية عشرة ملح حسب الرغبة

الثانية عشرة: ملعقة صغيرة بصل بودر

الثالثة عشرة: ملعقة صغيرة توم بودر

الرابعة عشرة: ملعقتين كبار زيت زيتون

خطوات عمل وجبة عمل الحواوشي بالفراغ والسمن

أولا: وسوف نقدم بين ايديكم التفاصيل حول خطوات عمل وجبة عمل الحواوشي بالسمن ، وهي على النحو التالي: قم بفرم الدجاج في المفرمة مع البصل والبهارات حتى تتجانس، ثم ضع زيت الزيتون ونخلط جيدا

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من اعداد وجبة عمل الحواوشي ، قم بتركه على الأقل ساعتين حتى تتداخل الأطعمة ثم اضيف الفلفل الألوان والجبن الموتزريلا

ونواصل معكم في تقديم طريقة عمل الوجبة ، وفي الخطوة الثالثة يترتل عليك بفرد العجين داخل العيش وندهن من برة العيش بالسمن وقم بخلط البقدونس المجفف وندخله الفرن مسبق التسخين لمدة ربع ساعة مع المتابعة حتى تمام النضج أو من الممكن عمله في طاسة على النار.

رابعًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة يترتب عليك أن تدهن الطاسة ملعقة سمن مختلط بزيت ويفضل على كل وجه لمدة 8 دقائق

خامسًا: وفي الخطوة الأخيرة من إعداد هذه الوجبة وضعنا لكم ملحوظة في نهاية المقالة أنه يجب فرد العجين داخل العيش لكي يكون طبقة رقيقة غير سميكة ويقدم مع بطاطس محمرة ومخلل.

وفي ختام المقالة التي تحدثنا بها حول أسهل طريقة عمل الحواوشي بالفراغ بالسمن البلدي في الفرن زي المحلات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .