الاحتلال يواصل عدوانه المنظم على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية

استنكرت لجنة دعم الصحفيين، بشدة إقدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، على استهداف الصحفيين الفلسطينيين، صباح اليوم السبت، أثناء تغطيتهم لاقتحام مدينة ومخيم جنين .

وأكدت لجنة دعم الصحفيين ان قناصة جنود الاحتلال تعمدوا اطلاق النار بكثافة على الصحفيين الامر الذي عرض حياتهم للخطر.

وقال الصحفي مجاهد السعدي في افادة للجنة دعم الصحفيين أن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين فوق البنايات استهدفوا الصحفيين بالرصاص الحي واطلاق الرصاص بشكل متواصل مؤكدا انهم نجوا بأعجوبة بعد أن تم محاصرتهم داخل أحدى البنايات .

وبين الصحفي السعدي أن أربعة صحفيين هم :" محمد عابد، ومجاهد السعدي، وجعفر اشتية، ونضال اشتية اضطروا أن يوجهوا نداء للصليب الأحمر الدولي، لتوفير الحماية لهم، بعد استهدافهم بالرصاص الحي أكثر من مرة ،مما أدى إلى تضرر بعد المعدات بعد اصابتها بالرصاص.

واتهم الصحفي السعدي الاحتلال بأنه حاول اغتيال الصحفيين وصوت الحق الفلسطيني والصورة التي تخرج من مخيم جنين رغم ارتداءهم كافة المعدات الصحفية في محاولة لمنع الصحفيين من ارسال رسالتهم الإعلامية مؤكدا ان الاحتلال يحاول الاستفراد بمخيم جنين ومنع التغطية المهنية من داخله.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين بتوفير الحماية للصحفيين، وضرورة ملاحقة جنود الاحتلال وتقديمهم لمحاكم دولية لعدم افلاتهم من العقاب.

من ناحية أخرى، استنكرت لجنة دعم الصحفيين، القرصنة الالكترونية التي تعرضت لها فضائية معا صباح اليوم من قبل جهات إسرائيلية .

وبينت لجنة دعم الصحفيين أن فضائية "معا" التي تعمل في الضفة الغربية تعرضت لقرصنة الكترونية من خلال اختراق شاشتها وبث رموز وشعارات تمثل الاحتلال "الإسرائيلي"

وأشارت اللجنة ان الاحتلال بكل مكوناته يستهدف الصحفيين والمؤسسات الاعلامية تارة بإطلاق النار وتارة بالتشويش والاعتقال.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين من كافة المؤسسات والهيئات الدولية الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المنظمة بحق الصحفيين الفلسطينيين .