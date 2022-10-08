إصابة شرطي "إٍسرائيلي" بجروح خلال مواجهات قرب منطقة باب العامود

أعلنت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت، إصابة شرطي "إسرائيلي" بجراح خلال مواجهات اندلعت شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب تصريح لـ"شرطة العدو-منطقة القدس"، فأن شرطي أصيب بجروح خلال مواجهات اندلعت في شرق القدس، والشرطة تمكنت من اعتقال 6 شبان حتى الآن.

وقمعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عصر اليوم، المشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عند باب العامود بالقدس المحتلة، بقوة السلاح.

وفي تفاصيل ما حدث في ساحة باب العامود، أكدت المرابطة المقدسية، نفيسة خويص، في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن مئات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي قمعت المشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عند باب العامود بالقدس المحتلة، بقوة السلاح، وبدعم من السلطات "الاسرائيلية" التي تحاول تهويد مدينة القدس كاملاً وإفراغ أهلها الأصليين منها عنوةً.

وأفادت خويص، بأن قوات الاحتلال التي وصفتهم بـ"الزعران" قمعت المحتفلين من الأطفال والنساء والشيوخ في المولد النبوي الذي بدأ الساعة العاشرة صباحًا بالضرب بالعصي واستخدام المياه العادمة ورش الفلفل الحار، ما أدى إلى إلغاءه.

وذكرت أن القوات التي ما زالت منتشرة في ساحات الأقصى والبلدة القديمة بكثافة، اعتقلت شبان واقتادتهم إلى جهة غير مجهولة بعد الاعتداء عليهم.

وأضافت المرابطة التي هددتها مخابرات الاحتلال باعتقالها قبل يومين، أن القوات المقتحمة أغلقت باب العامود والساهرة وشوارع البلدة القديمة من خلال نشر الحواجز والمتاريس الحديدية، وحاصرت مقدسيين داخل المسجد الأقصى بعد اغلاق أبوابه.