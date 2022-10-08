اليمن: الملايين يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف بمسيرات غير مسبوقة

خرج ملايين اليمنيين بالعاصمة صنعاء والمحافظات في مسيرات كبرى غير مسبوقة هي الأضخم في تاريخ اليمن والعالم، بعد ظهر اليوم السبت، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

وبدأت الحشود الجماهرية بالتوافد إلى الساحات من بينها صنعاء وعمران وريمة والحديدة وحجة وإب وذمار والجوف والضالع، منذ صباح اليوم حاملين الأعلام الخضراء والرايات من وحي المناسبة.

ودعا قائد أنصار الله عبدالملك بدرالدين الحوثي، في كلمة له خلال تدشين فعاليات المولد النبوي الشريف، للعناية بالتحشيد للفعالية الكبرى يوم 12 ربيع الأول، مؤكداً أن الحضور الحاشد في يوم المولد يوجه رسالة تحذير لأعداء رسول الله بأن هذه الأمة تعزز ارتباطها بالرسول الأعظم.

واستكملت اللجان المنظمة تجهيز عشرات الساحات الكبرى في العاصمة صنعاء و14 محافظة أخرى لاستقبال ملايين المحتفيين بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي انطلقت فعالياتها بشكل متزامن عصر اليوم.

وخلال الأيام الفائتة اكتست المدن اليمنية بالأضواء والألوان الخضار والبيضاء، وعلّقت الزينة والأعلام الخضراء والبيضاء في المساجد والمنازل والمباني والشوارع والساحات والسيارات والمحال التجارية.

وأقيمت آلاف الفعاليات الاحتفالية والتجمعات والندوات والمحاضرات والأنشطة في مختلف المدن والمديريات والقرى والمناطق اليمنية خلال الأسابيع الفائتة ولا زالت تقام احتفاء بذكرى مولد النبي محمد (ص).

ودعت اللجنة المنظمة للفعاليات للاحتشاد الكبير في جميع الساحات المحددة بالعاصمة والمحافظات بعد ظهر السبت احتفاء بالمولد النبوي الشريف.