الحركة الإسلامية بالقدس: بوصلة شعبنا جلية دائمًا تجاه قضايا الأمة ورموزها

أكدت الحركة الإسلامية في القدس، اليوم السبت، أن بوصلة المقدسيين واضحة جلية دائمًا، اتجاه قضايا الأمة وعلمائها ورموزها".

وأوضحت الحركة الإسلامية، في بيان صحفي، أن المقدسيين يكرمون من نصرهم ودافع عنهم وعن دينهم، ويسيؤون وجه من خان وباع وتاجر بقضايا الأمة وشرفها.

وشددت الحركة في بيانها على "جعل ذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أسبوعًا من الحشد، تملأ فيه جنبات المسجد الأقصى المبارك بالذكر والرباط ومراغمة الأعداء"، مبينة أن اقتحامات المستوطنين وعربدتهم خلال الأعياد الصهيونية ستبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة القادمة.

ولفتت إلى توافق اليوم مع الذكرى الـ32 لمذبحة المسجد الأقصى المبارك، التي ارتقى خلالها ما يزيد على 20 شهيدًا، مؤكدة السير على عهدهم حتى تحرير المسجد.