الاندبندنت: يوم أمس الاثنين كان اكثر الايام دموية للجيش الامريكي على مدى سنة كاملة

فلسطين اليوم-قسم المتابعة

نشرت جريدة الاندبندت البريطانية اليوم تغطية لقيام جندي امريكي باطلاق الرصاص في عيادة للرعاية الصحية في احدى القواعد العسكرية الامريكية في العراق ما ادى لمقتل 5 من زملائة

واعتبر يوم الاثنين اكثر الايام دموية بالنسبة للجيش الامريكية على مدى سنة كاملة.

ويقع مركز الاستشارات الطبية الذي يقدم رعاية من الضغوط النفسية التي يواجهها الجنود في ساحة القتال في قاعدة ليبيرتي بقرب مطار العاصمة العراقية.

وكان الرئيس باراك اوباما قد قام بزيارة مفاجئة لهذه القاعدة الشهر الماضي.

واشار مسؤل عسكري امريكي ان مطلق الرصاص هو جندي امريكي وهو الان رهن الاعتقال.

وكانت اعمال اطلاق الرصاص التي يقوم بها جنود امريكيون على زملاء لهم امرا متكررا خلال حرب فيتنام، الا انها وقعت بوثيرة اقل كثيرا خلال حربي العراق وافغانستان.