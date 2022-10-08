الاحتلال يمنع المشاركين في مهرجان "يوم التراث" من الوصول إلى مسافر يطا

منعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، المشاركين من الوصول إلى مهرجان "يوم التراث" الفلسطيني، في خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، ان قوات الاحتلال أغلقت كافة المداخل المؤدية الى مسافر يطا، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، وحالت دون وصول المشاركين إلى المهرجان.

وأشار الجبور إلى أن قوات الاحتلال احتجزت المشاركين في المهرجان، الذي نظم برعاية حركة "فتح"/ إقليم يطا، وضواحيها، ووزارة الثقافة، بمشاركة مركز "نرسان" الثقافي، ولجنة الدفاع عن مسافر يطا، لدعم واسناد الأهالي في مسافر يطا، الذين يتعرضون لخطر التهجير القسري.

ويتضمن المهرجان عرضا للمنتوجات والأدوات التراثية، وعرض تذوق للمأكولات الشعبية الفلسطينية، بالإضافة الى محاضرات وندوات أدبية ووطنية وثقافية، وأمسيات شعرية، وفقرات فنية شعبية.