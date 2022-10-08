نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم السبت8/10/2022م، الشهيدين محمود الصوص، وأحمد محمد دراغمة، واللذين ارتقيا خلال عدوان الاحتلال الصهيوني على مخيم جنين، والذي جوبه بمقاومةٍ شرسة من رجال المقاومة في المُخيّم.

وأكَّدت الشعبيّة في بيان لها، أنّ الشهداء يجسّدون بدمائهم أعظم معاني التضحية والفداء والانتماء لهذا الوطن.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

تصريح صحفي

🔴 الشعبيّة تنعي شهداء مخيم جنين وتؤكّد على استمرار المقاومة

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، صباح اليوم السبت، الشهيدين محمود الصوص، وأحمد محمد دراغمة، واللذين ارتقيا خلال عدوان الاحتلال الصهيوني على مخيم جنين، والذي جوبه بمقاومةٍ شرسة من رجال المقاومة في المُخيّم.

وأكَّدت الشعبيّة، أنّ الشهداء يجسّدون بدمائهم أعظم معاني التضحية والفداء والانتماء لهذا الوطن، مؤكّدين على حق شعبنا بالمقاومة، وابتداع كافة الأساليب المشروعة للتصدي للاحتلال، وللاستعداد والإعداد للتصدي لكل جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وشدّدت الشعبيّة، على أنّ الوفاء لكلّ الشهداء، يكون بالحفاظ على نهجهم ووصاياهم، من خلال استمرار المقاومة، باعتبارها اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو، وهي التي تحقق الانتصار على المشروع الصهيوني وطرده بالكامل من كل شبر من أرضنا.

الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي

8/10/2022