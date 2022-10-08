بالصور "الجهاد الإسلامي" في الزيتون تنظم حفلاً لتكريم حفظة القرآن الكريم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة منطقة الزيتون وأسرة مسجد صلاح الدين الأيوبي، أمس الجمعة، حفلاً لتكريم حفظة كتاب الله تحت عنوان في ذكرى خير الأنام نكرم أهل القرآن.

وتخلل الاحتفال التكريمي المديح النبوي وسط حضور لافت من قيادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس وعوائل الطلبة المحتفى بهم.

وخلال كلمة له، قال د.طاهر لولو :" إننا نحتفي اليوم في هذه الكوكبة من حفظة كتاب الله بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي، ونكرمهم لأنهم أهل الله وخاصته".

وأشاد لولو بجهود المحفظين, داعياً الطلاب إلى المسارعة بالالتحاق في حلقات القرآن، وأولياء الأمور إلى دفع أولادهم نحوها.

بدوره، أشاد مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة الأستاذ يوف دلول بالطلاب الحافظين لكتاب الله, مشدداً على أن جيل القرآن هو الذي سيعيد الأقصى السليب من دنس الاحتلال.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الطلاب الحافظين لكتاب الله بالعديد من الهدايا.













