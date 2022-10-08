الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين محمود الصوص وأحمد دراغمة وتؤكد على خيار المواجهة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت8/10/2022م، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين البطلين: محمود مؤيد الصوص، وأحمد محمد دراغمة، اللذين ارتقيا خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم السبت.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ نزف الشهيدين، اللذين مضيا على عهد تشرين الدم والشهادة، لنؤكد ثباتنا على خط الدفاع المتقدم عن أبناء شعبنا في وجه الغاصبين".

وأضافت :" إن تصاعد عمليات القتل والاعتقال بحق أبناء شعبنا، دليل على حجم الإرباك الذي يعيشه الكيان المسخ في ظل تصاعد حالة المقاومة وامتداد الكتائب المقاتلة التي قررت مشاغلة العدو وزلزلة وجوده وجنوده".

وتابعت الحركة في بيانها :"نبارك الأيدي المقاتلة من أبناء كتيبة جنين في سرايا القدس ومقاومي شعبنا، الذين لقنوا الاحتلال دروساً قاسية، واستبسلوا في الدفاع عن مجاهدينا وإيقاع الخسائر الفادحة بجنود العدو وآلياته"، مؤكدة أن هذه الحرب العدوانية على شعبنا، مدعاة أكثر من أي وقت مضى لتوحيد القوى الفاعلة والاصطفاف خلف خيار المقاومة لردع الاحتلال ولجمه عن هذه الحرب التي سيكون فيها النصر الحتمي لشعبنا.

وقدمت الحركة في بيانها التعزية والمواساة من عوائل الشهداء، ومن أهلنا في جنين وطوباس، سائلة الله أن يكون دمهم لعنة على القتلة المجرمين، معاهدة الشهداء على الوفاء لدمهم حتى النصر المبين.



