فيديو.. موسكو: بوتين أصدر تعليمات للتحقيق في حادثة تفجير جسر القرم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:55 م
08 أكتوبر 2022
بوتين أصدر تعليمات للتحقيق في حادثة تفجير جسر القرم
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع حادث تفجير غامض لخزانات وقود على جسر القرم، فيما اعتبر نائب رئيس مجلس الدوما، أوليغ موروزوف، الهجوم الذي وصفه بـ"الإرهابي"، بأنه إعلان حرب بلا قواعد.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بيسكوف: إن "الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة أسباب ما حدث على جسر القرم وإزالة آثاره في أسرع وقت ممكن".

وأشاف بيسكوف، أن اللجنة تشمل رئيسي إقليمي كراسنودار والقرم، وممثلي الحرس الوطني وجهاز الأمن الفدرالي ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مسؤولين روس أخرين.

يُشار إلى أن وسائل إعلام روسية، أعلنت، صباح اليوم، اندلاع حريق على جسر السيارات والسكك الحديد الواسع الذي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بالأراضي الروسية، ما أدى إلى توقف حركة السير عليه، حسب السلطات الروسية.

والحريق نتج عن انفجار سيارة مفخخة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، وأضافت اللجنة إن "النيران اشتعلت في شاحنة وقود في الجزء الخلفي من قطار".

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