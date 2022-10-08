إيران: القبض على17 شخصا بحوزتهم أسلحة حربية في الاحتجاجات الأخيرة

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في إيران، العميد حسين اشتري، أنه "تم اعتقال17 شخصا بحوزتهم أسلحة حربية في أعمال الشغب، كانت نيتهم ​​نشر الفوضى وتعطيل النظام والأمن".

وقال العميد أشتري: "الأمن اليوم هو أعظم نعمة لكل الدول ولكل المسؤولين والحكام في جميع أنحاء العالم، وهم يبذلون قصارى جهدهم لمزيد من الأمن في بلادهم، ولدينا الأمن بفضل دماء الشهداء ويقظة الناس وإجراءات القيادة، بينما العدو يسعى لزعزعة الاستقرار والأمن والسلام في بلدنا"، مشددا على أن "واجب الشرطة في جمهورية إيران الإسلامية والقوات المسلحة هو الحفاظ على السلام والأمن على الحدود وداخل البلاد، وأن الشرطة هي الركيزة الأساسية للأمن الداخلي، وبحسب القيادة، فهي من الركائز الأساسية للأمن و قدمت 13 ألف شهيد".