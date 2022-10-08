لجنة دعم الصحفيين تؤكد تضامنها مع الزميل المصور الفلسطيني حسام سالم

تابعت لجنة دعم الصحفيين قضية إيقاف صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الزميل المصور الصحفي الفلسطيني حسام سالم ، بعد سنوات من التغطية في المناطق الساخنة لا سيما في قطاع غزة، وتؤكد أن فصله بهذه الطريقة أمر مجحف وجاء بضغوط تخدم السياسية الإسرائيلية التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين وكل من يدعم الحق الفلسطيني.

وفي إفادة للجنة دعم الصحفيين فقد أكد الزميل حسام سالم، بأن القرار اتخذ بناءً على تقريرٍ أعده محررٌ هولندي -حصل على الجنسية الإسرائيلية قبل عامين- لصالح موقع (هونست ريبورتنغ)، الذي صرّح لاحقًا بأنه نجح في طرد 3 صحفيين يعملون مع صحيفة "نيويورك تايمز" في غزة، واصفًا إياهم بـ"معادي السامية". وكان الزميل سالم بدأ عمله في الصحيفة مطلع عام 2018.

إن لجنة دعم الصحفيين وهي تقف تساند الزميل المصور حسام سالم لتستنكر بشدة قرار فصله التعسفي وتمد تضامنها الكامل معه .

إن هذا الفصل الذي جاء بضغوط من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يستدعي بالضرورة من صحيفة نيويورك تايمز تراجع سياساتها المنحازة إلى "إسرائيل".

تدعو لجنة دعم الصحفيين كل المؤسسات الحقوقية والنقابية التي تهتم بالحريات الصحفية للوقوف إلى جانب الصحفي حسام سالم الذي يعمل بمهنية عالية وحصل على جوائز دولية .