القيادي عدنان: الاحتلال واهم إن ظن أنه سيكسر شعبنا ومقاومته في جنين

أكد القيادي المحرر خضر عدنان، اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، أن الاحتلال "الإسرائيلي" واهم إن ظن أنه سيكسر شعبنا ومقاومته من خلال قتل واعتقال المقاومين واستهداف أهلنا في مخيم جنين شمال الضفة.

وقال القيادي عدنان في تصريحات صحفية: إن استهداف الصحفيين يؤكد سعي المحتل الإقدام على مجزرة في جنين دون شهود، مضيفا: "دعوتنا لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية للتواجد في جنين، حيث مركز الحدث والمقاومة في جنين ونابلس وشمال الضفة المحتلة".

وتابع: "نتقدم بالمباركة والتهنئة من ذوي الشهيدين أحمد ضراغمة ومحمود الصوص اللذين قدما أرواحهم على طريق القدس".

وحيّا جنين وأبناءها وبطولاتهم في مواجهة العدوان الغاشم والتي تكتب بمداد من ذهب في ذكرى تشرين الذي يأبى إلا أن يكون حافلاً مع قافلة الشهداء المستمرة.

وزاد بالقول: "نتقدم بالتهنئة من الإخوة الصحفيين أصحاب الرسالة المشرفة الذين يفضحون ممارسات الاحتلال والذين تمت محاصرتهم واستهدافهم بالرصاص بشكل مباشر خلال تغطية الاقتحام".

وختم تصريحاته قائلا: "نتقدم بالتحية من عائلة أبو زينة الكرام الذين قدموا الشهيد والجريح في سبيل تحرير المقدسات من دنس الاحتلال".

واستشهد مواطنين فلسطينيين وأصيب 11 آخرين، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جنين معززة بعشرات الآليات "الإسرائيلية"، والتي حاصرت منزل أحد عناصر الجهاد الإسلامي في المخيم.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال الحي في جنين و ١١ إصابة، بينها ٣ إصابات خطيرة، والشهيد هو محمود مؤيد محمود الصوص، والشهيد الثاني هو أحمد محمد حسين ضراغمة من طوباس.