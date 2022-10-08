القيادي عز الدين: الاحتلال يعي جيداً أن اقتحامه لجنين لن يكون نزهة واليوم ليس كما الأمس

عقّب المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة المحتلة القيادي طارق عز الدين، على جريمة الاحتلال في جنين، التي أدت إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 11 آخرين.

وأكد عز الدين في تصريح لإذاعة "القدس" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال يستخدم كل قوته لملاحقة المقاومين وقتل الفلسطينيين شمال الضفة، مشددًا على أن المقاومة باتت تشكل تهديداً حقيقياً لقوات الاحتلال وتحركها بحرية داخل القرى والمخيمات في المدن المحتلة.

كما أكدّ أنه كلما ازدادت جرائم الاحتلال ستزداد المقاومة شراسةً، داعياً السلطة لأن يكون لها موقف مما يجري من عدوان صهيوني على الأرض.

وقال: " الاحتلال يعي جيداً أن اليوم ليس كما الأمس، واقتحامه لجنين لن يكون نزهة، ولو استدعى كل جنوده لن يردع المقاومين".

وأشار إلى أن اعتقال المحرر محمد أبو زينة، وهو ليس مطارداً، ولا يحمل سلاحاً، يدلل على مدى الرعب الذي يعيشه العدو الصهيوني، بفعل المقاومة التي أصبحت رادعآ حقيقيآ؛ لاستنزاف الاحتلال حتى التحرير.

واستشهد مواطنين فلسطينيين وأصيب 11 آخرين، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جنين معززة بعشرات الآليات "الإسرائيلية"، والتي حاصرت منزل أحد عناصر الجهاد الإسلامي في المخيم.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال الحي في جنين و ١١ إصابة، بينها ٣ إصابات خطيرة، والشهيد هو محمود مؤيد محمود الصوص، والشهيد الثاني هو أحمد محمد حسين ضراغمة من طوباس.