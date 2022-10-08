قاسم: الاحتلال يحاول جاهداً إنهاء حالة المقاومة في المتجذرة في جنين

قالت حركة حماس، إن الاحتلال الصهيوني يشن حرب مفتوحة وشاملة على شعبنا في كل أماكن تواجده، في القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك وعلى قطاع غزة وأهلنا في الداخل المحتل، مشيرة إلى أن هناك عدواناً صهيونياً على مدن الضفة لم يتوقف.

وأضاف الناطق باسم حماس، حازم قاسم في تصريحات صحفية، إن نضالات الشعب الفلسطيني في الضفة والداخل المحتل والقدس وغزة متواصلة حتى زوال الاحتلال.

وأكد قاسم، أن الاحتلال يحاول جاهداً إنهاء حالة المقاومة في المتجذرة في جنين القسام، مشددًا على أن حالة المقاومة في جنين مستمرة ولن تتوقف، والمخيم يواصل قتاله برغم من العدوان المتواصل عليه.

وتابع: "الاحتلال لن يهزم الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة، التي تواصل الالتفاف حول المقاومة وخياراتها، وهي أحد أهم عوامل قوتها وأسباب انتصارها".

وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يعاني من عجز ميداني في وأد ومحاصرة المقاومة في الضفة، مبينًا أنه يلجأ لحشد الآلات العسكرية والطائرات المروحية لاعتقال شخص واحد، ما يدل على بسالة المقاومين.