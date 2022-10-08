القيادي الأخرس: جنين ومخيمها عصيّان على الانكسار والاحتلال يشعر بالخطر كلما اقتحمهما

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في جنين ماهر الأخرس، صباح اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، أن جنين ومخيمها عصيّان على الانكسار ولن يتمكن الاحتلال "الإسرائيلي من كسر إرادة شعبها وأهلها، مبينا أن المقاومين الفلسطينيين يستبسلون في مقارعة الاحتلال كلما تم اقتحامها.

وشدد القيادي الأخرس في تصريحات صحفية لقناة "القدس الفضائية" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يشعر بالخطر الحقيقي كلما أراد اقتحام جنين ومخيما، بسبب انتشار وتصدي المقاومة لآلياته وإلحاق خسائر فادحة بين صفوفه.

وأشار إلى أن خلو جنين من المستوطنات وخوف المستوطنين من دخولها، دليل على حجم الخوف والرعب الذي تجسده المقاومة في قلب المحتل وجنوده، ومتطرفيه.

وأوضح، أن الاحتلال يخشى من امتداد حالة جنين المقاومة إلى باقي مناطق الضفة المحتلة بذات الوتيرة المتصاعدة، حيث يحاول كسر إرادة مقاوميها وشعبها من خلال تكرار اقتحامها والانتهاكات بحقها، لكنه يفشل في كل مرة نتيجة تصدي الأبطال له، وإلحاق خسائر فادحة بين صفوفه.

واستشهد مواطن فلسطيني، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جنين معززة بعشرات الآليات "الإسرائيلية"، والتي حاصرت منزل أحد عناصر الجهاد الاسلامي في المخيم.

وأفادت وزارة الصحة، بإستشهاد الشاب محمود مؤيد محمود الصوص وإصابة 11 مواطنًا، بينهم 3 بحالة خطرة، برصاص الاحتلال الحي في جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات جيش الاحتلال تحاصر منزل الأسير المحرر محمد أبو زينة في مخيم جنين، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين، مشيرًا إلى أن الطيران المروحي يحلق فوق مكان الاشتباك بالمخيم.